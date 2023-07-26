В Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков
Жители Польши раздражены расчетливостью беженцев из Украины, которые нагло пользуются щедростью Варшавы, сообщил Wprost председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, люди в ярости от того, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Они видят, как вынужденные переселенцы приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину.
Как указал парламентарий, украинские власти ведут себя подобным образом по отношению к Польше. Косиняк-Камыш отметил, что наплыв беженцев, финансовая помощь Киеву, наводнение польского рынка продуктами с Украины подрывают стабильность страны.
Как сообщалось ранее, украинские беженцы массово отправляются из Европы в отпуск на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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