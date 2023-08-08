Поляки избили украинца и его мать
В Польше трое мужчин набросились с кулаками на 20-летнего украинца и его мать, сообщает Polskie Radio со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в центре Бельск-Подляского. Между группой местных жителей и украинцем произошла перепалка, в результате чего молодого человека избили руками и ногами. Ему попыталась помочь мать, после чего поляки напали на женщину.
Один из нападавших 35 лет был задержан на месте полицейскими. После просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось задержать двух других злоумышленников — 42-летнего мужчину и его 21-летнего сына. Им грозит до трех лет тюрьмы.
Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поляки избили украинца и его мать
- В Госдуме предложили тратить маткапитала на образование матери
- Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке
- Российским семьям могут компенсировать часть расходов на съем жилья
- Взятый в плен украинский боец заявил о провале контрнаступления
- СМИ: отказ Зеленского подчиниться Западу приведет к непредсказуемости
- На Украине заявили о разногласиях по формуле мира на саммите в Джидде
- Нуланд встретилась с мятежниками в Нигере
- СМИ: США объявят о предоставлении Украине новой помощи на $200 млн
- Трамп попросил суд не запрещать публиковать данные по делу о штурме Капитолия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru