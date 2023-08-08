Поляки избили украинца и его мать

Инцидент произошел в центре Бельск-Подляского. Между группой местных жителей и украинцем произошла перепалка, в результате чего молодого человека избили руками и ногами. Ему попыталась помочь мать, после чего поляки напали на женщину.

Один из нападавших 35 лет был задержан на месте полицейскими. После просмотра записи с камер видеонаблюдения удалось задержать двух других злоумышленников — 42-летнего мужчину и его 21-летнего сына. Им грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее в Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

