Полковник Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после краха ВСУ

Самым опасным сценарием развития ситуации будет ввод войск Польши на территорию Западной Украины после разгрома украинских военных. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу RonPaulLibertyReport.

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Он отметил, что идет приближение к самому опасному сценарию конфликта. По словам Макгрегора, с самого начала было очевидно, что Украина не способна противостоять Вооруженным силам РФ.

Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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