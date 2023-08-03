Он отметил, что идет приближение к самому опасному сценарию конфликта. По словам Макгрегора, с самого начала было очевидно, что Украина не способна противостоять Вооруженным силам РФ.

Ранее, 1 августа, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Запад требует от ВСУ решительных действий, превращая контрнаступление в бойню. Он отметил, что из-за давления Запада украинских военных и бронетехнику бросают на хорошо укрепленную российскую линию обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

