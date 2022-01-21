Беспрецедентные санкции и отсутствующие гарантии: Что грозит России в случае признания Донбасса

Судьбу непризнанных республик Донбасса Госдума планирует решить на следующей неделе, однако эксперты предупреждают о серьезных последствиях в случае необдуманных шагов.

Инициативу партии КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на следующей неделе обсудят на консультациях с руководителями фракций Госдумы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — заявил Володин.

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Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами внесли в Госдуму на рассмотрение депутаты от фракции КПРФ. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов, назвав это «естественным и нормальным процессом».

«Да, мы направили это обращение. Я много раз заявлял, давно надо было принять это решение. Оно вполне обосновано и логично. Там состоялся в своё время референдум, в соответствии с которым они получили статус независимости и активно трудятся. <...> Я бы давно признал и закончил всё это безобразие. Признали мы и Южную Осетию, и Абхазию, и всё в порядке, а Крым уже проголосовали, признали, и он вернулся на Родину. Там почти 600 тысяч граждан имеют российские паспорта и российское гражданство, участвовали в выборах, избирали, в том числе и нашу законодательную власть. Надо признавать и двигаться дальше. Вполне естественный и нормальный процесс», - пояснил председатель ЦК КПРФ.

При этом в Госдуме назвали такое предложение назвали преждевременным. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик должно приниматься после завершения переговоров с Вашингтоном, а также со странами Североатлантического альянса.

Однако если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами, заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Я думаю, что в Госдуме не найдется хотя бы одного человека, который был бы против того, чтобы Донбасс был признан. <...> Украина во все времена считала, что в Донбассе никогда не получится привить украинскую культуру и идеологию, потому что у них там все русское. Но учитывая, какую работу проводит президент России для того, чтобы получить от НАТО и США гарантии безопасности, то это заявление может подтолкнуть западных политиков к неправильным действиям», - сказал Водолацкий.

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Многие политики отмечают, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик спровоцирует только новые антироссийские санкции. Так, об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто кроме нас это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине, зато дадим все основания для «ястребов» на Западе задействовать против России новые санкции», – заявил Жириновский. При этом он предложил захватить всю Украину.

О «невиданных санкциях» предупреждали Кремль и США, правда, речь шла не о признании независимости самопровозглашенных республик, а о вторжении на украинскую территорию.

Россия в любом случае признает республики Донбасса самостоятельными государствами, но страна должна быть готова к беспрецедентным санкциям со стороны США, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«В любом случае, вне зависимости от призывов КПРФ, признание республик Донбасса состоится, вопрос только во времени. <...>Пока идут переговоры между США и Россией, я думаю, официального признания не будет. В случае признания республик Донбасса, США введут беспрецедентные санкции в отношении России», - напомнил Мезюхо.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает возможным обсуждать предложение партии КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик до рассмотрения документа Госдумой.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — отказался комментировать вопрос журналистов Песков в своей фирменной манере.

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ФОТО: РИА Новости
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