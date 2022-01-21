Беспрецедентные санкции и отсутствующие гарантии: Что грозит России в случае признания Донбасса

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами внесли в Госдуму на рассмотрение депутаты от фракции КПРФ. Текст документа опубликован в думской электронной базе.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов, назвав это «естественным и нормальным процессом».

«Да, мы направили это обращение. Я много раз заявлял, давно надо было принять это решение. Оно вполне обосновано и логично. Там состоялся в своё время референдум, в соответствии с которым они получили статус независимости и активно трудятся. <...> Я бы давно признал и закончил всё это безобразие. Признали мы и Южную Осетию, и Абхазию, и всё в порядке, а Крым уже проголосовали, признали, и он вернулся на Родину. Там почти 600 тысяч граждан имеют российские паспорта и российское гражданство, участвовали в выборах, избирали, в том числе и нашу законодательную власть. Надо признавать и двигаться дальше. Вполне естественный и нормальный процесс», - пояснил председатель ЦК КПРФ.

При этом в Госдуме назвали такое предложение назвали преждевременным. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик должно приниматься после завершения переговоров с Вашингтоном, а также со странами Североатлантического альянса.

Однако если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами, заявил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Я думаю, что в Госдуме не найдется хотя бы одного человека, который был бы против того, чтобы Донбасс был признан. <...> Украина во все времена считала, что в Донбассе никогда не получится привить украинскую культуру и идеологию, потому что у них там все русское. Но учитывая, какую работу проводит президент России для того, чтобы получить от НАТО и США гарантии безопасности, то это заявление может подтолкнуть западных политиков к неправильным действиям», - сказал Водолацкий.