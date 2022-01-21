Главы фракций Госдумы обсудят инициативу о признании ДНР и ЛНР на следующей неделе
Инициативу партии КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на следующей неделе обсудят на консультациях с руководителями фракций Госдумы. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Как отметил председатель нижней палаты парламента, предложенный коммунистами вопрос «очень серьезный и ответственный». Володин подчеркнул, что в Госдуме уже прозвучали высказывания в поддержку инициативы.
«В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, Москва видит, что Киев игнорирует Минские соглашения, а НАТО намеревается «оккупировать Украину». Это может «обернуться трагедией», и РФ не должна допустить подобного.
«Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать», — заключил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ направили в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. По мнению парламентариев, инициативу необходимо реализовать для обеспечения гарантий безопасности и защиты самопровозглашенных республик от внешних угроз, пишет РИА ФАН.
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