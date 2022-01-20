Жириновский предупредил о «провале» в случае признания ДНР и ЛНР
Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик спровоцирует только новые антироссийские санкции. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что представители КПРФ, которые внесли такое предложение на рассмотрение в Госдуму, исключают другие варианты решения конфликта на востоке Украины.
«Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто», – подчеркнул Жириновский.
По словам лидера ЛДПР, Россия должна «ударить один раз, чтобы все запомнили», а не делать робкие шаги.
«Такая нерешительность – это путь к провалу… Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России», – резюмировал Жириновский.
В то же время депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», отметил, что полностью поддерживает это решение.
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