В Госдуме назвали преждевременным вопрос о признании республик Донбасса

Решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик должно приниматься после завершения переговоров с Вашингтоном, а также со странами Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, только после этого будем решать все остальные вопросы.