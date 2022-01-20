В Госдуме назвали преждевременным вопрос о признании республик Донбасса

Решение о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик должно приниматься после завершения переговоров с Вашингтоном, а также со странами Североатлантического альянса. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, только после этого будем решать все остальные вопросы.

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Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов Госдумы к Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановВладимир ПутинПрезидент РФГосдума
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