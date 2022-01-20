Байден заявил, в каком случае банки РФ не смогут проводить операции с долларом
Американский президент Джо Байден во время своей пресс-конференции сообщил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не будут иметь возможность проводить операции с долларом США, сообщает РИА Новости.
«Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — заявил глава государства.
При этом глава Белого дома отметил, что подобные серьёзные органичения могут негативно сказаться на американской экономике.
Также Байден сообщил, что американские власти могут подумать над тем, чтобы отказаться от размещения оружия на Украине, а вступление Киева в НАТО в ближайшее время маловероятно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- Байден заявил, в каком случае банки РФ не смогут проводить операции с долларом
- ВОЗ рекомендовала странам отменить ограничения на международные поездки на фоне эпидемии
- Политолог считает, что Меркель может вернуться в большую политику
- В бундестаге заявили о «неизбежном сближении» ФРГ и России
- «Она трезвая не летает»: PR-директор Волочковой объяснила опьянение балерины в самолете
- Зеленский обратился к украинцам из-за слухов о «вторжении» РФ
- Посол прокомментировал слухи об отдалении России и Казахстана
- На Сахалине в очередной раз заминировали школы
- Байден не исключил отказ от размещения оружия на Украине
- На Украине прокомментировали предложение Эрдогана о встрече Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru