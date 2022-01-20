Байден заявил, в каком случае банки РФ не смогут проводить операции с долларом

«Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — заявил глава государства.

При этом глава Белого дома отметил, что подобные серьёзные органичения могут негативно сказаться на американской экономике.

Также Байден сообщил, что американские власти могут подумать над тем, чтобы отказаться от размещения оружия на Украине, а вступление Киева в НАТО в ближайшее время маловероятно.

