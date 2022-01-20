«Они заплатят»: Байден и союзники пригрозили Путину «невиданными» санкциями

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, во время которой обсуждалась ситуация вокруг Украины. Так, американский лидер предупредил, что президент РФ Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые будут наложены в случае вторжения России. Он уточнил, что российские банки не будут иметь возможность проводить операции с долларом США в случае эскалации.

«Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — заявил глава государства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сделала письменное заявление, в котором предупредила о намерении США дать «скорый и жесткий ответ» России в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

«Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников», — указано в заявлении Псаки.

Однако, по словам Байдена, в Белом доме рассматривается возможность пойти на компромисс по официальным российским требованиям.