«Они заплатят»: Байден и союзники пригрозили Путину «невиданными» санкциями
На пресс-конференции Байдена обсуждался украинский конфликт, в то время как Госдуму попросили признать ДНР и ЛНР.
Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, во время которой обсуждалась ситуация вокруг Украины. Так, американский лидер предупредил, что президент РФ Владимир Путин «никогда не видел санкций», подобных тем, которые будут наложены в случае вторжения России. Он уточнил, что российские банки не будут иметь возможность проводить операции с долларом США в случае эскалации.
«Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом», — заявил глава государства.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сделала письменное заявление, в котором предупредила о намерении США дать «скорый и жесткий ответ» России в случае эскалации конфликта вокруг Украины.
«Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников», — указано в заявлении Псаки.
Однако, по словам Байдена, в Белом доме рассматривается возможность пойти на компромисс по официальным российским требованиям.
«Два пожелания [президента России Владимир Путин]: первое — Украина никогда не вступит НАТО, второе — на Украине не будет стратегического вооружения. Мы можем выработать что-нибудь по второму пункту», — отметил он
Что касается Украины, то ее вступление в НАТО в ближайшее время маловероятно, так как Киеву необходимо поработать над демократией, отметил Байден. Он напомнил, что решение о ее включении в Североатлантический альянс должны принимать все члены НАТО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя пресс-конференцию, уточнила, что американские журналисты «со всей определённостью говорят о нападении России на Украину», однако избегают разговоров о расширении НАТО на Восток, а также «провокациях киевского режима» при поддержке США. Их действия Захарова назвала «преступной халатностью».
Как передает РИА Новости, пять из 24 журналистов задали Байдену блоки по несколько вопросов касательно России. При этом другие страны, с которыми у США есть напряженности, такие как Иран, Афганистан и Китай, удостоились значительно меньшего внимания со стороны американской прессы.
Не остался в стороне и канцлер Германии Олаф Шольц, который в заявлении для Всемирного экономического форума подчеркнул, что ФРГ привержена защите территориальной целостности Украины и готова защитить страну от российской агрессии.
«Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — подчеркнул Шольц.
ТАСС со ссылкой на депутата от Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера передает, что в Бундестаге вопросы сертификации газопровода «Северный поток - 2» не связывают с политическими процессами, однако призвали «не допустить агрессии в отношении Украины».
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик Донбасса.
«Я бы давно признал и закончил всё это безобразие. Признали мы и Южную Осетию, и Абхазию, и всё в порядке, а Крым уже проголосовали, признали, и он вернулся на Родину. Там почти 600 тысяч граждан имеют российские паспорта и российское гражданство, участвовали в выборах, избирали, в том числе и нашу законодательную власть. Надо признавать и двигаться дальше. Вполне естественный и нормальный процесс» - отметил он.
А санкции, которые намерены ввести США против «пророссийских сепаратистов» на Украине, на Москву не повлияют, но негативно скажутся на украинском бизнесе. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
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«США подыгрывают украинской власти по поводу антироссийской риторики. Это очень заметно. Власти США поддерживают Зеленского. Решения по санкциям принимаются только на самом высоком уровне. На Москву это не окажет влияния. Санкции вводятся против людей, но создают проблемы для украинского бизнеса. Даже те санкции, которые введены против Медведчука (одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука - прим. НСН), ударили не только по нему, но и по другим - в бизнесе все взаимосвязано. Санкции создали проблемы для многих украинских бизнесменов, против которых их не вводили: им теперь сложнее работать», - отметил украинский политолог.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях.
«Когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, я вижу, что мы не являемся независимыми от России... но это не означает, что мы должны разрывать связи с РФ, напротив, они нам приносят много пользы», - подчеркнул французский лидер.
Схожую мысль высказал и министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик, который также призвал Запад перестать вводить санкции в отношении России. В интервью изданию Pravda он заявил, что страны должны торговать друг с другом.
Министр напомнил, что санкции наносят только ущерб, из-за них пострадали в том числе и словацкие экспортеры. Сулик добавил, что «Крым русские все равно не вернут». Он призвал налаживать отношения, а не накладывать ограничения.
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