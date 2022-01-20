В Кремле не стали комментировать обращение КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Ранее депутаты от коммунистической партии внесли в Думу проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. По мнению представителей КПРФ, признание независимости республик поможет обеспечить защиту их народов от внешних угроз.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — подчеркнул Песков.

