В Кремле не стали комментировать обращение КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Кремль не считает возможным комментировать предложение партии КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик до рассмотрения документа Госдумой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее депутаты от коммунистической партии внесли в Думу проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. По мнению представителей КПРФ, признание независимости республик поможет обеспечить защиту их народов от внешних угроз.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — подчеркнул Песков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КПРФЛНРДНРДмитрий Песков
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