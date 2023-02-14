Байдена долой? В США началась президентская гонка

БОРЬБА ЗА ВЫДВИЖЕНИЕ

Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли 14 февраля заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

«Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», — сказала она в видеообращении, опубликованном на персональном сайте политика.

Выдвижение своей кандидатуры 51-летняя Хейли объяснила тем, что пришло время для «нового поколения».

Так, Хейли принадлежит к Республиканской партии, поэтому ей придется бороться за право стать кандидатом в президенты с экс-президентом Дональдом Трампом. Еще 16 ноября прошлого года он заявил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства. По словам Трампа, он хочет сделать Америку «вновь великой».

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», - говорил Трамп в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

Он объяснил свое решение тем, что «мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация». Экс-президент также указывал, что США не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться в 2024 году.