Байдена долой? В США началась президентская гонка
Все больше кандидатов выступают с намерениями баллотироваться в президенты США, Байден окончательного решения не принял, однако эксперты уверяют – здоровье действующего лидера крайне плачевное.
Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента США в 2024 году. Следовательно, ей придется бороться за право стать кандидатом с экс-президентом Дональдом Трампом, который также принадлежит к Республиканской партии. Между тем действующий президент Джо Байден также говорил, что собирается участвовать в президентской гонке, однако эксперты заявляют, что в этом случае мир будет находиться на грани катастрофы.
БОРЬБА ЗА ВЫДВИЖЕНИЕ
Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли 14 февраля заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.
«Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», — сказала она в видеообращении, опубликованном на персональном сайте политика.
Выдвижение своей кандидатуры 51-летняя Хейли объяснила тем, что пришло время для «нового поколения».
Так, Хейли принадлежит к Республиканской партии, поэтому ей придется бороться за право стать кандидатом в президенты с экс-президентом Дональдом Трампом. Еще 16 ноября прошлого года он заявил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства. По словам Трампа, он хочет сделать Америку «вновь великой».
«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», - говорил Трамп в ходе выступления из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.
Он объяснил свое решение тем, что «мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация». Экс-президент также указывал, что США не выдержат еще четырех лет правления Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться в 2024 году.
Между тем действующий президент Джо Байден говорил, что собирается участвовать в президентской гонке, но официально о выдвижении своей кандидатуры пока не заявлял. При этом официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 января подтвердила намерение Байдена избираться на новый срок в качестве главы государства.
«Он говорит, что намерен участвовать в (президентской – ред. НСН) гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента», - заявила пресс-секретарь администрации Байдена.
По информации Politico, Байден может уже в середине февраля объявить о своем окончательном решении по поводу вступления в предвыборную кампанию 2024 года. По словам источников издания, он, отдыхая на острове Санта-Крус, обсуждал этот вопрос с семьей и несколькими избранными друзьями и союзниками.
БАЙДЕНА ДОЛОЙ?
Агентство Associated Press 6 февраля провело опрос, по результатам которого стало известно, что большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Исследование показало, что только 37% демократов желают переизбрания главы государства. Перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года показатель составлял 52%.
Указывается, что многие из опрошенных считают помехой возраст Байдена. В ноябре прошлого года американскому лидеру исполнилось 80 лет. В интервью потенциальные избиратели указали на ошибки президента США, его походку и кашель.
Кроме того, в октябре 2022 года Fox News также опубликовал результаты опроса, которые показали, что если бы выборы президента США проходили сегодня, то более половины избирателей, скорее всего, поддержали бы кого-то другого, но не действующего президента страны.
Эксперты и врачи неоднократно указывали на серьезные проблемы со здоровьем у Байдена. Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в разговоре с НСН отмечал, что президент США страдает деменцией между второй и третьей стадией. По его словам, Байден уже не может отвечать за собственные действия, в результате чего мир находится на грани катастрофы.
«Она (деменция – ред. НСН) находится между второй и третьей стадиями. Не представляю себе, что за врачи могли пропустить его к выборам, все это было видно до выборов. Большие эмоциональные нагрузки и ответственность вызывает только резкое прогрессирование этой симптоматики. К сожалению, дееспособность Байдена находится под большим вопросом. У него появилась лыжная походка, а это уже признак атаксии, то есть повреждения в некоторых структурах головного мозга. И этот процесс катастрофически прогрессирует. Отвечать за свои деяния Байден уже не способен. Мир на грани катастрофы только даже из-за состояния здоровья президента США. И этот человек держит «красную кнопку», не забывайте», - объяснял Конев.
Некоторые СМИ писали о скорой отставке Байдена из-за состояния его здоровья. Однако директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в разговоре с НСН отмечал, что американский лидер уйдет с поста добровольно только тогда, когда он уже физически не сможет выполнять свои обязанности.
«Он (Байден – ред. НСН) уже заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Как минимум, он досидит свой срок до конца. В США бывали случаи, что президенты покидали свои посты. Например, президент Никсон покинул свой пост, но под угрозой импичмента. А всякие оговорки… Их допускали многие президенты, гораздо моложе, чем Байден – и ничего. У Буша-младшего целая книжка собралась «бушизмов», как их называли – и ничего, досидел. Другое дело, если его состояние ухудшится, и он не сможет физически выполнять свои обязанности», - сказал Рогулев.
Предыдущие президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. При этом Дональд Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.
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