Медведев высмеял возможное выдвижение Байдена на второй срок

Переизбранию президентом США не помешает прогрессирующая деменция, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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«Безусловно, прогрессирующая деменция – не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», - отметил Медведев.

Политик перечислил, чем Байден запомнился на своем первом сроке, отметив странное поведение президента США. «Путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже личного дома секретные документы. Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов», - пишет Медведев.

Также зампред подчеркнул, что Байден перекладывает ответственность за все экономические проблемы США на Россию и может начать третью мировую войну из-за своей рассеянности.

Ранее Медведев заявлял, что экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДмитрий Медведев
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