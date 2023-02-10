Медведев высмеял возможное выдвижение Байдена на второй срок

«Безусловно, прогрессирующая деменция – не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», - отметил Медведев.

Политик перечислил, чем Байден запомнился на своем первом сроке, отметив странное поведение президента США. «Путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. Хранит в гараже личного дома секретные документы. Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов», - пишет Медведев.



Также зампред подчеркнул, что Байден перекладывает ответственность за все экономические проблемы США на Россию и может начать третью мировую войну из-за своей рассеянности.



Ранее Медведев заявлял, что экономика Украины стремительно превращается в «смрадную труху», передает НСН.

