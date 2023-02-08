Трамп призвал выступающего перед конгрессом Байдена «остыть»

Бывший президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главу государства Джо Байдена, выступающего в американском конгрессе, «остыть». Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

Байден назвал спецоперацию «испытанием на века»

Байден выступил с ежегодным посланием к палате представителей и сенату, пишет Газета.ру. Трамп комментировал в соцсетях речь действующего президента.

«Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь"», — отметил политик.

Ранее в ходе выступления в конгрессе Байден заявил, что США находятся в переломной точке, а спецоперация России на Украине стала «испытанием на века», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Конгресс СШАДональд ТрампДжо Байден
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