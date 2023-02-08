Трамп призвал выступающего перед конгрессом Байдена «остыть»

Байден выступил с ежегодным посланием к палате представителей и сенату, пишет Газета.ру. Трамп комментировал в соцсетях речь действующего президента.

«Кажется, он очень зол, кричит в микрофон, хотя пытается представляться примирителем. Может, кто-нибудь поднимется к нему, постучит по плечу и скажет: "Остынь"», — отметил политик.

Ранее в ходе выступления в конгрессе Байден заявил, что США находятся в переломной точке, а спецоперация России на Украине стала «испытанием на века», пишет «Свободная пресса».

