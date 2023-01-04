В Белом доме заявили о желании Байдена переизбраться на второй срок

Американский лидер Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок, но пока официально свою кандидатуру не выдвигал, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Опрос: 7 из 10 американцев не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок

«Он говорит, что намерен участвовать в президентской гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента», — сообщила она.

Жан-Пьер отметила, что администрация Белого дома не станет опережать события.

Ранее бывший президент Дональд Трамп заявил, что его хотят отстранить от участия в выборах 2024 года с помощью привлечения к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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