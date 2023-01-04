В Белом доме заявили о желании Байдена переизбраться на второй срок

«Он говорит, что намерен участвовать в президентской гонке, и я определенно не стану предвосхищать президента», — сообщила она.

Жан-Пьер отметила, что администрация Белого дома не станет опережать события.

Ранее бывший президент Дональд Трамп заявил, что его хотят отстранить от участия в выборах 2024 года с помощью привлечения к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

