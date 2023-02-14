Экс-постпред США при ООН Никки Хейли объявила о выдвижении на пост президента
Бывший постоянный представитель США при ООН и член республиканской партии Никки Хейли заявила о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Видеобращение политика опубликовано на ее YouTube-канале, в котором она рассказала о своем индийском происхождении, взрослении в городе с расовой сегрегацией, а также о необходимости нового поколения лидеров в США.
В 2004 году Хейли избрали в Палату представителей штата Южная Каролина, она стала первой американкой индийского происхождения на этой должности. С 2011 по 2017 год была губернатором Южной Каролины, после чего в течение года занимала пост постпреда США при ООН.
Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в ноябре прошлого года. В конце января СМИ сообщили, что он уже начал свою предвыборную президентскую кампанию. Трамп станет соперников Хейли. Действующий президент США Джо Байден заявлял, что пока не принял окончательного решения по участию в предстоящих президентских выборах.
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