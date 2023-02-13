«Хорошо для рейтингов»: в США заявили об интересе Байдена в конфликте на Украине
Американский журналист Сеймур Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd заявил о заинтересованности президента США Джо Байдена в продолжении конфликта на Украине.
По словам Херша, американский лидер не задумывается об окончании боевых действий. Журналист выразил мнение, что конфликт положительно влияет на рейтинг главы Белого дома.
Херш отметил, что Байден сделал ставку на то, чтобы продемонстрировать готовность США противостоять России.
Также журналист прокомментировал ранее опубликованные им данные о причастности США к терактам на газопроводах «Северный поток». Таким образом Вашингтон «выстрелил себе в ногу», считает он.
НАТО готовилось к конфликту на Украине с 2014 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он заявил, что специальная операция России не стала для альянса неожиданностью, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Херш сообщил, что американские СМИ освещают украинский конфликт не точно
- Пригожин сообщил о поражении Су-24, на котором он совершал вылет в Артемовск
- В ДНР сообщили об обстреле Макеевки снарядами натовского калибра
- Сбережения россиян в зарубежных банках выросли в три раза
- «Хорошо для рейтингов»: в США заявили об интересе Байдена в конфликте на Украине
- Канада призвала своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
- Протестующие в Албании пошли на штурм парламента
- Байден распорядился проанализировать феномен НЛО
- Захарова: США и ЕС хотят заставить Сербию ввести санкции против России
- Глава МИД Финляндии высказался о сроках вступления в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru