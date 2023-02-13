«Хорошо для рейтингов»: в США заявили об интересе Байдена в конфликте на Украине

Американский журналист Сеймур Херш в интервью радиостанции Radio War Nerd заявил о заинтересованности президента США Джо Байдена в продолжении конфликта на Украине.

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По словам Херша, американский лидер не задумывается об окончании боевых действий. Журналист выразил мнение, что конфликт положительно влияет на рейтинг главы Белого дома.

Херш отметил, что Байден сделал ставку на то, чтобы продемонстрировать готовность США противостоять России.

Также журналист прокомментировал ранее опубликованные им данные о причастности США к терактам на газопроводах «Северный поток». Таким образом Вашингтон «выстрелил себе в ногу», считает он.

НАТО готовилось к конфликту на Украине с 2014 года, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он заявил, что специальная операция России не стала для альянса неожиданностью, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАДжо Байден
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