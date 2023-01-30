СМИ сообщили о начале Трампом предвыборной кампании

Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию. 45 президент Соединённых Штатов Америки побывал в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, информирует CNBC. Как отмечает телеканал, мероприятия в поддержку Трампа приобрели отличие от традиционных для него «громких» митингов с участием тысяч его поклонников.

Так, в Колумбии (штат Южная Каролина) экс-глава Белого дома провёл встречу всего лишь с 200 избирателей. Помощники 76-летнего Трампа расценивают это как первый шаг к публичной фазе официальной предвыборной кампании 2024 года.