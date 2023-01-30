СМИ сообщили о начале Трампом предвыборной кампании
Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию. 45 президент Соединённых Штатов Америки побывал в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине, информирует CNBC. Как отмечает телеканал, мероприятия в поддержку Трампа приобрели отличие от традиционных для него «громких» митингов с участием тысяч его поклонников.
Так, в Колумбии (штат Южная Каролина) экс-глава Белого дома провёл встречу всего лишь с 200 избирателей. Помощники 76-летнего Трампа расценивают это как первый шаг к публичной фазе официальной предвыборной кампании 2024 года.
Целый ряд более молодых представителей Республиканской партии также оценивают собственные возможности выдвижения своих кандидатур на пост главы государства. Среди них, губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли могут выдвинуть свои кандидатуры.
Дональд Трамп 15 ноября 2022 года заявил о намерении принять участие в борьбе за кресло в Белом доме в 2024 году. В свою очередь, действующий президент США Джозеф Байден сообщил о планах бороться за переизбрание, однако окончательное решение намерен принять в начале этого года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Трамп также обвинил демократов в распространении дезинформации, в том числе о России.
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