Оговорился – ничего страшного: Американист исключил уход Байдена с поста президента

Накануне иранская газета Resalat сообщила, что признание президента США Джо Байдена о том, что он заболел раком, может означать скорую отставку главы государства. В материале отмечается, что заявление Байдена может «готовить почву» для его добровольного ухода с поста президента. Юрий Рогулев считает, что такого развития событий не стоит ожидать.

«Я не вижу предпосылок для того, чтобы он добровольно ушел с поста президента. Он уже заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Как минимум, он досидит свой срок до конца. В США бывали случаи, что президенты покидали свои посты. Например, президент Никсон покинул свой пост, но под угрозой импичмента. А всякие оговорки… Их допускали многие президенты, гораздо моложе, чем Байден – и ничего. У Буша-младшего целая книжка собралась «бушизмов», как их называли – и ничего, досидел. Другое дело, если его состояние ухудшится и он не сможет физически выполнять свои обязанности», - сказал Рогулев.

Ранее Джо Байден вновь оговорился во время своего публичного выступления. Событие произошло во время пресс-конференции 8 июля, на которой Байден комментировал решение Верховного суда страны по поводу отмены конституционного права на аборты. В ходе своего выступления президент США произнес фразу «прервать президентство» (to terminate the presidency) вместо запланированной «прервать беременность» (to terminate the pregnancy).