США вновь обвинили Россию: дело в выборах и COVID-19

Россию обвинили в распространении дезинформации о коронавирусе в интернете, чтобы дестабилизировать ситуацию в США перед президентскими выборами. Как передает Associated Press, об этом анонимно заявили американские чиновники.

Ответственными за распространение фейков назначили двух россиян. По информации американской стороны, они занимали руководящие должности в российской разведке. Сообщения, рассчитанные на англоязычную аудиторию, якобы распространяли через сайты.

Обвинения в адрес России со стороны Запада и США не прекращаются уже который год. В последние месяцы в связи с пандемией тема обвинений отчетливо перекликается с коронавирусом.

В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада. Он заявил, что «государственные и негосударственные игроки» в этих государствах распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН выразил возмущение, что политик такого уровня может делать настолько необдуманные и недостоверные заявления.

«Заявления генерального секретаря НАТО основываются на фейковой информации, наполовину выдуманной, наполовину взятой у не совсем здоровых людей, но которую выдают за достоверную. Это сообщения по поводу того, что у нас скрывается количество погибших, и даже нашему Минздраву и МИД пришлось давать пояснения и заверять, что это не так. Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно», - считает он.

Министр обороны США Марк Эспер тогда объявил, что Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. В качестве примера глава Пентагона привел помощь, оказанную Москвой Риму в борьбе с коронавирусом, что в конечном итоге может ухудшить отношения Италии с союзниками.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии. Оказание помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, представляет собой исключительно гуманитарный вопрос.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил причины таких обвинений в адрес России.

«Они нас обвиняют? Они наплевательски отнеслись к этой пандемии. Не закрывали границы, не сообщали своему населению об опасности. Заражаемость там одна из самых высоких в мире. И нас они в чем-то обвиняют? Это очередная попытка найти виноватых», - отметил сенатор.

Причина нескончаемых обвинений в адрес России может быть связана с банальным заказом. В мае госдеп США объявил грантовый конкурс: 250 тысяч долларов получит организация, разоблачившая дезинформацию о российской системе здравоохранения. Ранее американские и британские СМИ утверждали, что власти РФ занижают статистику по смертности от коронавируса. Госдеп намерен выдать грант за подготовку «отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем». Награду предлагается вручить организации, имеющей «опыт в противодействии российской дезинформации».

Посольство России в США раскритиковало госдеп за «поиск внешнего врага» во время пандемии COVID-19. «Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности», — заявили российские дипломаты.