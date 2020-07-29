США вновь обвинили Россию: дело в выборах и COVID-19
Запад в очередной раз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе.
Россию обвинили в распространении дезинформации о коронавирусе в интернете, чтобы дестабилизировать ситуацию в США перед президентскими выборами. Как передает Associated Press, об этом анонимно заявили американские чиновники.
Ответственными за распространение фейков назначили двух россиян. По информации американской стороны, они занимали руководящие должности в российской разведке. Сообщения, рассчитанные на англоязычную аудиторию, якобы распространяли через сайты.
Обвинения в адрес России со стороны Запада и США не прекращаются уже который год. В последние месяцы в связи с пандемией тема обвинений отчетливо перекликается с коронавирусом.
В мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада. Он заявил, что «государственные и негосударственные игроки» в этих государствах распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН выразил возмущение, что политик такого уровня может делать настолько необдуманные и недостоверные заявления.
«Заявления генерального секретаря НАТО основываются на фейковой информации, наполовину выдуманной, наполовину взятой у не совсем здоровых людей, но которую выдают за достоверную. Это сообщения по поводу того, что у нас скрывается количество погибших, и даже нашему Минздраву и МИД пришлось давать пояснения и заверять, что это не так. Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно», - считает он.
Министр обороны США Марк Эспер тогда объявил, что Россия и Китай пытаются использовать пандемию коронавируса в своих интересах. В качестве примера глава Пентагона привел помощь, оказанную Москвой Риму в борьбе с коронавирусом, что в конечном итоге может ухудшить отношения Италии с союзниками.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии. Оказание помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, представляет собой исключительно гуманитарный вопрос.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил причины таких обвинений в адрес России.
«Они нас обвиняют? Они наплевательски отнеслись к этой пандемии. Не закрывали границы, не сообщали своему населению об опасности. Заражаемость там одна из самых высоких в мире. И нас они в чем-то обвиняют? Это очередная попытка найти виноватых», - отметил сенатор.
Причина нескончаемых обвинений в адрес России может быть связана с банальным заказом. В мае госдеп США объявил грантовый конкурс: 250 тысяч долларов получит организация, разоблачившая дезинформацию о российской системе здравоохранения. Ранее американские и британские СМИ утверждали, что власти РФ занижают статистику по смертности от коронавируса. Госдеп намерен выдать грант за подготовку «отчета о российских и советских кампаниях по дезинформации, связанных со здоровьем». Награду предлагается вручить организации, имеющей «опыт в противодействии российской дезинформации».
Посольство России в США раскритиковало госдеп за «поиск внешнего врага» во время пандемии COVID-19. «Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне — на Капитолии и в госаппарате — никогда не прекращают деструктивной деятельности», — заявили российские дипломаты.
В июле к России возникли новые претензии по теме коронавируса. В Великобритании опубликовали доклад, подготовленный парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. В документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии.
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», - прокомментировала обвинения Лондона официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В самой России тоже идет борьба с фейками. Фейк-ньюс в социальных медиа стали темой жалобы президенту вице-премьера Татьяны Голиковой. Возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса зампред правительства посетовала на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, что в соцсетях распространяются утверждения, будто бы власти скрывают массовое заражение. Она заверила Путина, что это не так. Глава государства дал понять, что и так знает об этом: «Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения», - подчеркнул президент России.
После этого диалога Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес несколько сообщений в соцсетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной информации. Доступ к ним будет заблокирован, поскольку, по заключению Генпрокуратуры, в них «содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».
Не заставили себя долго ждать и задержания. Правда, они прошли в Москве, хотя президент говорил о вбросах из-за границы. Были задержаны несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка. Так, 2 марта, когда власти Москвы подтвердили первый в городе случай заболевания коронавирусом, одна из компаний по предотвращению кибератак сообщила, что выявила более 9500 постов, репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей.
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