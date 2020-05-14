«Агония и безумие!» Сенатор ответил генсеку НАТО на обвинение России и Китая
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, что западные политики уверены, что с них не спросят доказательства их обвинений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада. Он утверждает, что «государственные и негосударственные игроки» в этих государствах распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса. Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН выразил возмущение, что политик такого уровня может делать настолько необдуманные и недостоверные заявления.
«Заявления генерального секретаря НАТО основываются на фэйковой информации, наполовину выдуманной, наполовину взятой у не совсем здоровых людей, но которую выдают за достоверную. Это сообщения по поводу того, что у нас скрывается количество погибших, и даже нашему Минздраву и МИДу пришлось давать пояснения и заверять, что это не так. Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно. Лучшая форма защиты - это нападение. Такого уровня международный чиновник делает дерзкое, громкое заявление, граничащее с потерей дипломатических отношений между странами, не подтверждая это ничем, не давая никаких ссылок, никакой фактуры. Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают. Эти люди живут во лжи. Они знают, что с них никто не спросит, и они останутся безнаказанными», - заявил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии. Оказание помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, представляет собой исключительно гуманитарный вопрос.
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