«Агония и безумие!» Сенатор ответил генсеку НАТО на обвинение России и Китая

«Заявления генерального секретаря НАТО основываются на фэйковой информации, наполовину выдуманной, наполовину взятой у не совсем здоровых людей, но которую выдают за достоверную. Это сообщения по поводу того, что у нас скрывается количество погибших, и даже нашему Минздраву и МИДу пришлось давать пояснения и заверять, что это не так. Это все элементы психологического давления в информационной войне, которую против нас ведут давно. Лучшая форма защиты - это нападение. Такого уровня международный чиновник делает дерзкое, громкое заявление, граничащее с потерей дипломатических отношений между странами, не подтверждая это ничем, не давая никаких ссылок, никакой фактуры. Это уже их безумие в агонии, которую они сегодня переживают. Эти люди живут во лжи. Они знают, что с них никто не спросит, и они останутся безнаказанными», - заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения в адрес РФ со стороны ЕС по поводу дезинформации о коронавирусе, заявил, что Евросоюз так и не предоставил ни единого факта о якобы дезинформации со стороны России по поводу пандемии. Оказание помощи другим странам в условиях пандемии коронавируса, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, представляет собой исключительно гуманитарный вопрос.