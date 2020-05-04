«Ужасная ошибка»: США доказывают, что Китай скрывал данные о COVID-1

Как утверждается, власти Китая ещё в декабре 2019 года знали о способности нового коронавируса передаваться от человека к человеку, однако на весь мир заявили об этом только 20 января. Более того, власти Китая сделали всё, чтобы избежать широкой огласки, якобы заставляя говоривших об угрозе врачей замолчать или «исчезнуть», считают западные разведчики. А 3 января, по их информации Комитет по здравоохранению КНР распорядился уничтожить образцы коронавируса в одной из лабораторий Уханя.

В материалах разведслужб также говорится, что исследованиями генетически сходных с COVID-19 образцов коронавируса занималась группа учёных из Уханьского института вирусологии под руководством Ши Чжэнли. На определённом этапе она даже поддерживала контакты с Ветеринарной лабораторией Австралии.

Также отмечалось, что Китай не предоставлял учёным биоматериалы для разработки вакцины. Эту информацию, судя по всему, могут подтвердить и в России. Так, российские ученые получили штамм коронавируса нового типа от Австралии и Таиланда, рассказал в начале апреля гендиректор Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Китай вряд ли намеренно допустил распространение смертельно опасной инфекции, считают в США. Директор Национальной разведки, в частности, отмечал, что коронавирус COVID-19 вряд ли был создан искусственно. Однако есть доказательства, что распространение он получил именно из лаборатории в Ухане, сказал вчера госсекретарь США Майк Помпео.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в «Твиттере», что разведка США рассказала ему о коронавирусе только в последних числах января. Президент уверен, что власти Китая «совершили ужасную ошибку» и не хотели её признавать. Он обратил внимание и на тот факт, что Китай отказался от привлечения специалист ВОЗ к расследованию.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН высказал мнение, что если бы авторы досье могли собрать реальные доказательства, то обвинения выглядели бы иначе.

«Все эти домыслы… Да, они могут быть правдивыми, но тогда их надо доказать! Пока же я вижу, что США в своих предвыборных целях использует шумиху вокруг коронавируса. Зачем доказывать эти обвинения на деле? Трамп хочет найти врага, ему это очень выгодно. У Трампа – сплошная болтовня: сегодня он говорит одно, завтра – другое. Думаю, никто ничего не найдет», - считает он.

Между тем, американская разведка нашла ещё одну интересную закономерность, сообщает агентство Associated Press. Там утверждают, что власти Китая во время вспышки коронавируса преуменьшали степень заразности инфекции, но в то же время сократили экспорт и увеличили импорт товаров медицинского назначения. Даже этот дисбаланс пытались скрыть, отрицая наличие экспортных ограничений, говорится в материале.

