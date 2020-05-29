Телеграм: парад в России, погромы в США и грант на фейки

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Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, и поручил исключить любые риски для здоровья участников парада. По словам президента, он назначил дату с учетом того, что эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах остается стабильной. Шествие «Бессмертного полка» предварительно назначено на 26 июля, но может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

«РАЙ и мкАД» подчеркивает символизм даты, выбранной для проведения парада:

«Я уже писал, что 24 июня – отличная дата для проведения парада Победы в этом коронавирусном году. Пик заболеваемости в России уже считается пройденным, а через месяц эпидемиологическая ситуация должна выглядеть еще прочнее. Самое важное в этой истории это символизм. Не секрет, что первый в истории парад Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади именно 24 июня. И как я уже говорил, именно эта дата способна ознаменовать Победу в квадрате – в 1945 над фашистской Германией и в 2020 над COVID-19. Кроме того, к этой исторической дате памятник Жукову, который принимал парад 75 лет назад, тоже будет в полном порядке, так как месяц назад был отреставрирован».

«Свинья и Соловей» пишут о том, что значит сам факт назначения даты парада:

«Сама возможность организации летнего праздника означает, что Россия возвращается к нормальному ритму жизни, что не может не радовать. Но не только грядущий праздник сигнализирует о выходе из пандемии. Во многих регионах вводятся различные послабления. Начинают работать парки и скверы, открывается все больше магазинов, возобновляется работа различных предприятий, идет подготовка к санитарно-курортному сезону. С 21 июня возобновляется Чемпионат России по футболу, а с 29го – выпускники начнут сдавать ЕГЭ. А значит – пандемия отступила, оставив огромный опыт по борьбе с ней. Угроза продемонстрировала, насколько сплоченным может быть наше общество в ситуации кризиса, а усилия, приложенные для модернизации системы здравоохранения, сделали ее значительно более мощной, что, безусловно, положительно скажется на отечественной медицине».

«АДЕКВАТ» полагает, что назначение дат парада и шествия говорят о том, что эпидемиологическая ситуация под контролем:

«Парад в честь юбилея Победы – 24 июня, и это безоговорочно. Бессмертный полк – 26 июля, но если позволит обстановка (следующей резервной датой напрашивается 3 сентября, конечно). Есть уверенность, что в войсках зараза под контролем уже сейчас, потому что возобновлять репетиции пора прямо сразу. Есть надежда, что в стране в целом она будет под контролем через два месяца, потому что мероприятия массовее представить невозможно. Будем беречься – все получится, и это далеко не одного Бессмертного полка касается».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 24 июня может быть объявлен в России выходным днем. «Методичка» считает этот вопрос принципиальным:

«Если будет принято решение провести парад в режиме рабочего дня, власть усложнит себе сразу несколько задач. Самое очевидное – пропадет "ощущение праздника", немаловажного "единения у телевизора". <…> Важен и логистический аспект. Проведение парада в любом случае потребует перекрытия нескольких столичных магистралей для проведения необходимых репетиций. Количество прогонов, вероятно, будет сокращено, но одно дело – вечерние репетиции, совсем другое – заблокированный центр города как минимум до середины рабочего дня».

«Всевидящее око» задается вопросом о формате проведения шествия «Бессмертного полка»:

«Честно говоря, парад делает выход из карантина еще более ощутимым, чем возобновление авиаперелетов. А уж шествие Бессмертного полка – тем более. Интересно, сколько людей придут на "Полк" в масках?»

