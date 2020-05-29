Телеграм: парад в России, погромы в США и грант на фейки
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Парад Победы пройдет 24 июня
Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, и поручил исключить любые риски для здоровья участников парада. По словам президента, он назначил дату с учетом того, что эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах остается стабильной. Шествие «Бессмертного полка» предварительно назначено на 26 июля, но может быть перенесено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
«РАЙ и мкАД» подчеркивает символизм даты, выбранной для проведения парада:
«Я уже писал, что 24 июня – отличная дата для проведения парада Победы в этом коронавирусном году. Пик заболеваемости в России уже считается пройденным, а через месяц эпидемиологическая ситуация должна выглядеть еще прочнее. Самое важное в этой истории это символизм. Не секрет, что первый в истории парад Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади именно 24 июня. И как я уже говорил, именно эта дата способна ознаменовать Победу в квадрате – в 1945 над фашистской Германией и в 2020 над COVID-19. Кроме того, к этой исторической дате памятник Жукову, который принимал парад 75 лет назад, тоже будет в полном порядке, так как месяц назад был отреставрирован».
«Свинья и Соловей» пишут о том, что значит сам факт назначения даты парада:
«Сама возможность организации летнего праздника означает, что Россия возвращается к нормальному ритму жизни, что не может не радовать. Но не только грядущий праздник сигнализирует о выходе из пандемии. Во многих регионах вводятся различные послабления. Начинают работать парки и скверы, открывается все больше магазинов, возобновляется работа различных предприятий, идет подготовка к санитарно-курортному сезону. С 21 июня возобновляется Чемпионат России по футболу, а с 29го – выпускники начнут сдавать ЕГЭ. А значит – пандемия отступила, оставив огромный опыт по борьбе с ней. Угроза продемонстрировала, насколько сплоченным может быть наше общество в ситуации кризиса, а усилия, приложенные для модернизации системы здравоохранения, сделали ее значительно более мощной, что, безусловно, положительно скажется на отечественной медицине».
«АДЕКВАТ» полагает, что назначение дат парада и шествия говорят о том, что эпидемиологическая ситуация под контролем:
«Парад в честь юбилея Победы – 24 июня, и это безоговорочно. Бессмертный полк – 26 июля, но если позволит обстановка (следующей резервной датой напрашивается 3 сентября, конечно). Есть уверенность, что в войсках зараза под контролем уже сейчас, потому что возобновлять репетиции пора прямо сразу. Есть надежда, что в стране в целом она будет под контролем через два месяца, потому что мероприятия массовее представить невозможно. Будем беречься – все получится, и это далеко не одного Бессмертного полка касается».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 24 июня может быть объявлен в России выходным днем. «Методичка» считает этот вопрос принципиальным:
«Если будет принято решение провести парад в режиме рабочего дня, власть усложнит себе сразу несколько задач. Самое очевидное – пропадет "ощущение праздника", немаловажного "единения у телевизора". <…> Важен и логистический аспект. Проведение парада в любом случае потребует перекрытия нескольких столичных магистралей для проведения необходимых репетиций. Количество прогонов, вероятно, будет сокращено, но одно дело – вечерние репетиции, совсем другое – заблокированный центр города как минимум до середины рабочего дня».
«Всевидящее око» задается вопросом о формате проведения шествия «Бессмертного полка»:
«Честно говоря, парад делает выход из карантина еще более ощутимым, чем возобновление авиаперелетов. А уж шествие Бессмертного полка – тем более. Интересно, сколько людей придут на "Полк" в масках?»
Экс-глава Чувашии подал в суд на Путина
Во вторник вечером стало известно, что Верховный суд принял к рассмотрению иск бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который потребовал признать незаконным указ президента о его отстранении от должности в связи с утратой доверия и восстановить социальные гарантии, положенные ему в соответствии с региональным законом. Суд отказался рассматривать вопрос о гарантиях, но принял к рассмотрению требование об отмене указа об увольнении. В среду СМИ сообщили, что Игнатьев с конца февраля лежит в петербургской клинике с двусторонней пневмонией, причем с начала мая – в реанимации.
«Темник» призывает понять, кому выгодно происходящее:
«В истории с иском Игнатьева важно понять, кто стейкхолдеры этого процесса. Вокруг них строятся догадки и различные версии. Однако заметим, что намеренное участие в указанном процессе без согласования с Центром может грозить серьезными издержками для интересантов. Поэтому нам кажутся маловероятными какие-либо подковерные игры вокруг иска. Главным же стейкхолдером на данный момент видится сам Игнатьев. Адекватностью публичных действий он в последнее время не отличался. И терять ему особо нечего».
«Фетисов. Мнение» считает, что Игнатьев подал иск не для того, чтобы выиграть дело:
«Иск экс-губернатора Чувашии Игнатьева к президенту – это совсем не желание восстановить мнимую справедливость. Это страховка от возможного уголовного дела. Игнатьев явно боится, что в Кремле не ограничатся его отставкой, но и найдут за что привлечь к уголовной ответственности. Но Кремль оказывается перед непростым выбором: припомнить Игнатьеву все его грехи, предъявив конкретные обвинения, уже не так просто. Игнатьев в ответ назовет это преследованием за свою политическую позицию. Но и спустить на тормозах ситуацию нельзя, прецедент может стать примером для других».
«Политрук 2.0» допускает, что заболевший Игнатьев подал иск к Путину, чтобы попасть в фокус внимания и гарантировать себе наилучшее лечение:
«Дело не столько в карьерных перспективах, "выпадении из обоймы", сколько в психологическом состоянии человека, "госпитализированного с COVID и высоким % поражения легких". <…> Когда Смерть на тебя вроде бы уже наступила и выдавливает воздух из груди – поневоле психанешь и решишь отжечь напоследок. Зато лечить его теперь будут ого-го как. А то ж миф родится: Петров с Бошировым опального губернатора обчихали, врачи-убийцы довершили дело. Безопаснее его вылечить любой ценой. <…> Демонстративный иск к Путину – такая своеобразная медстраховка, как вам это понравится?»
«Политбюро 2.0» пишет, что Игнатьев, скорее всего, просто обиделся на президента за увольнение:
«Telegram-каналы ищут в истории с иском экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту двойное дно и интриги элитных групп. Эксперты солидарны в том, что это результат личной обиды Игнатьева. Эту версию подтверждают и близкие к бывшему чувашскому губернатору люди».
«Доктор прописал» нашел интересную интерпретацию действий Игнатьева:
«Пожалуй, самый огненный комментарий по поводу иска экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Руководитель регионального отделения "Патриоты России" Владислав Солдатов: "Конечно, в этом контексте можно вспомнить о самой страшной мести чувашей – обычае "типшар" – повеситься на воротах своего врага…"»
Страхование от безработицы
На этой неделе стало известно, что Минтруд готов поддержать введение в России страхования от безработицы, если на это согласятся профсоюзы и бизнес. Если идею внедрят, то зарплат начнут брать взносы в специальный фонд, из которого в случае потери работы граждане будут получать пособия.
«Мейстер» пишет о реакции бизнеса:
«Представители бизнеса ожидаемо восприняли предложение прохладно. В России существует добровольное страхование от безработицы, а если сделать его принудительным, то это только увеличит нагрузку на работодателей. Отметим также, что инициатива ограничивает граждан в праве распоряжаться своими деньгами, выбирать, как копить на черный день: вложить ли деньги во что-то или просто положить в заначку. В итоге все это может привести не к уверенности граждан в завтрашнем дне, а к росту объема серых зарплат, который в России и так огромен. Вспомним, что, по данным Росстата, в 2018 году каждый третий россиянин получал деньги в конверте, а общий объем этих зарплат составил 13,07 трлн рублей».
«Бла-бла-номика» считает инициативу несвоевременной:
«Судя по всему, ведомство не смущает, что говорить о повышении нагрузки на бизнес сейчас, мягко говоря, не время. Не смущает их и другое: пособия по безработице людям жизненно важны прямо сейчас, а не когда-то там, когда будут утверждены и собраны взносы с тех бизнесов, которые не разорятся. Минтруду лучше обратить внимание хотя бы на то, что по Росстату у нас на конец апреля 4,3 миллиона безработных, а официально зарегистрировано только 1,3 миллиона. Пособие им не нужно, что ли? Но для большинства дело совсем в другом: через установленные критерии для получения пособий не всякий еще пройдет, особенно если претендует не на минимальное пособие. Вот для смягчения эти критериев – самое время. Как и для поиска возможностей по увеличению пособий за счет имеющихся резервов».
«Pravobox | Дистанционный консультант» считает, что справиться с нынешним кризисом предложенная мера не сумеет:
«Сама по себе идея такого рода страховки не нова и в целом имеет свои плюсы. Однако на фоне кризиса и общего негативного настроя к системе обязательного страхования (особенно в свете пенсионных реформ) идея создать новый внебюджетный фонд выглядит сомнительно. По данным Росстата, количество безработных (предварительный расчет) в апреле уже составило 4,3 млн человек. С учетом того, что при заявленной системе до начала выплат взносы должны быть накоплены в фонде, справиться с нынешней ситуацией идея не поможет».
«Иншура» подчеркивает, что страховые компании неслучайно не предлагают страховок от потери работы:
«Минтруд готов страховать от потери работы, котики! Что характерно, опять за счет бизнеса. Ведомство не смутил тот факт, что страховые компании не предлагают на каждом углу такие программы (несмотря на очевидный спрос). Все потому, что получить выплату по такому полису на практике довольно сложно. Шура в недоумении: вместо того, чтобы дать людям возможность работать и зарабатывать, власти думают о создании очередного фонда на пособия…»
Госдеп заплатит за разоблачение фейков в российском здравоохранении
Госдеп США объявил грантовый конкурс: 250 тысяч долларов получит организация, разоблачившая дезинформацию о российской системе здравоохранения. Ранее американские и британские СМИ утверждали, что власти РФ занижают статистику по смертности от коронавируса.
«Media Малькевич» полагает, что Госдеп заплатит за фейки о российской медицине, чтобы на этом фоне ситуация в самих США не выглядела такой катастрофичной:
«Штаты объявили гонорар за качественную подтасовку фактов, с помощью которой можно будет задеть противника в нашем лице. В данном случае понятно желание властей США переключить внимание с собственных COVID-проблем на чужие, однако печальную статистику это не изменит – такого количества зараженных и погибших нет ни в одной другой стране мира. Вероятно, предполагается, что шквал публикаций, оплаченных подобными грантами, отвлекут внимание американских СМИ и общественности от переполненных моргов в Нью-Йорке».
«Голос Мордора» пишет, что массовая дезинформация технически неосуществима в информационном обществе:
«Что-то мне подсказывает, что определиться с победителем сего конкурса лжецов и предателей Госдепу США будет очень трудно. И проблема все та же – в фактах. Ведь на самом деле больных очень много. Никто не отбирает у них телефоны, они все сидят в социальных сетях, общаются со знакомыми и родными. Поток информации такой, что вот просто никакая цензура с ним справиться не в состоянии. И – никаких тебе шокирующих новостей! Да, кое у кого есть недовольство, есть жалобы, но вот так, чтобы что-то уж совсем шокирующее – нет...»
Журналистка Екатерина Винокурова мечтает узнать имена участников грантового конкурса:
«Мне очень интересно, кто же окажется такой тварью, что решит заработать в период пандемии на мантре "Россия плохая". Так что буду следить за итогами конкурса Госдепа».
«Мюсли вслух» анализируют эффективность кампании по дискредитации официальной российской статистики по коронавирусу:
«Все мы помним, что в мае официальная информация об эпидемии "уханьки" трижды подвергалась массированным атакам ("Новая газета", "Медуза", NYT и FT, "Медиазона"), а уж после объявления о гранте госдепартамента США в $250 тысяч началась просто адская свистопляска. Как мы и собирались, вновь смотрим на график проекта коронаФОМ: доля респондентов, не доверяющих официальной информации об эпидемии. И по-прежнему видим практически прямую линию. То бишь влияние всей этой свистопляски на общественное мнение – нуль. Зеро».
Журналист Андрей Медведев считает, что России есть чему поучиться у США:
«Стоит понимать, что грантовые программы США это очень серьезный инструмент воздействия. И он работает. В этом смысле мы безнадежно отстаем. Гранты не выдаем. Да ладно, у нас даже толковых программ обучения, семинаров, лекций, дискуссионных площадок нет для тех, кто потенциально готов нас за рубежом поддерживать. Вместо этого всего, вместо продвижения своей идеологии, у нас все больше фотовыставки, пресс-конференции да танцы в кокошниках. Не уверен, что это сильно меньше нам обходится, чем сумма американского гранта».
Беспорядки в Миннеаполисе
В Миннеаполисе, штат Миннесота, не прекращаются массовые беспорядки после смерти чернокожего из-за действий полиции. В понедельник полицейские задержали 46-летнего Джорджа Флойда якобы за то, что он расплатился в магазине фальшивыми деньгами. Полицейский придавил ему шею коленом, хотя Флойд жаловался, что не может дышать. Позже мужчина умер в больнице. Сотни горожан устраивают погромы и жгут магазины, в городе орудуют мародеры. В Миннеаполис введены войска Нацгвардии, объявлен режим ЧС.
«Белый лист» пишет, что одним Миннеаполисом дело не ограничивается:
«Зараза бунта, бессмысленного и беспощадного, продолжает расползаться по штатам. В то время, когда обезумевшие хипстеры устраивали пионерский костер в Миннеаполисе, стычки с полицией произошли в Луисвилле – самом крупном городе штата Кентукки. Шеф полиции Миннеаполиса на почве происходящего ударился в конспирологию. Он узнал в бесчинствующих толпах участников недавних беспорядков в Северной Каролине, где люди протестовали против карантина. Главный полисмен утверждает, что большая часть тех, кто разрушает его город – вообще здесь не живут. Так вот ты какая – американская революция».
«Мышь в овощном» считает, что события в США ставят перед остальным миром два вопроса:
«Если думать о происходящем всерьез – то, наверное, первым вопросом должен быть следующий: Действительно ли страна, в которой социальные конфликты с легкостью переходят в такую форму, настолько преуспела в своем развитии, что ее опыт дает ей право учить другие страны? А второй вопрос: Если отдельные сценарии, разворачиваемые в этой стране, настолько далеки от нашей жизни, то насколько другие сценарии, иногда – напрямую навязываемые нам оттуда, применимы для наших условий?»
«Орда» полагает, что у МИД РФ есть шанс проявить себя:
«Дорогие друзья, а не пора ли российскому МИД выразить обеспокоенность практикой линчевания афро-американского населения силами американского правопорядка с молчаливого попустительства режима Трампа? Не стоит ли созвать внеочередное заседание Совбеза ООН по теме притеснения меньшинств на расовой почве в стране-члене Совета Безопасности? Не пора ли призвать к созданию специальной международной группы с целью проведения независимого расследования многочисленных убийств негров силами правопорядка на территории США? Пока на карантине до 14 июня сидим и делать особо нечего – есть шанс потроллить».
«338» интересуется, когда в происходящем обвинят Россию:
«Не удивляйтесь, если в ближайшее время или по прошествии такового в провокации беспорядков в Миннеаполисе обнаружат российский след. Просто напомним: в марте Национальный совет по разведке обнародовал сценарии российского влияния на американскую демократию и угрозы избирательной кампании. Сценарий пробуждения идей национального превосходства в варианте "поссорить черных с белыми" стоял на первой позиции».
«ОПЕР Слил» предлагает сравнить действия американских и российских силовиков:
«Вот этот конкретный случай, как и многие другие, показывает нашим либералам, где в самом деле полицейское государство. Наши стражи порядка до последнего стараются взять преступника живым, даже вооруженного».
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