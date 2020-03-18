Сенатор ответил на обвинения ЕС в адрес России из-за фейков о коронавирусе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН объяснил причины таких обвинений в адрес России.
В распространении лживой информации, фейковых новостей о борьбе стран Запада с коронавирусом обвинил Россию Евросоюз. Как пишет Financial Times, в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности утверждается, что «российские СМИ запустили кампанию по дезинформации вокруг пандемии коронавируса». Её целью является нагнетание «паники и страха», а также «подрыв европейского общества изнутри». Авторы документа отмечают, что главные распространители дезинформации – аккаунты в соцсетях, ранее писавшие о протестах «желтых жилетов» во Франции. Теперь они пытаются убедить европейцев, что эпидемия имеет искусственное происхождение, будучи оружием массового поражения.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил причины таких обвинений в адрес России.
«Они нас обвиняют? Они наплевательски отнеслись к этой пандемии. Не закрывали границы, не сообщали своему населению об опасности. Заражаемость там одна из самых высоких в мире. И нас они в чем-то обвиняют? Это очередная попытка найти виноватых», - отметил сенатор.
Напомним, во время акций протеста «желтых жилетов» во Франции в их поддержке обвиняли российское издание Russia Today.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Фашистский метод. В Швеции отреагировали на украинский «водяной шантаж» Крыма
- Сенатор ответил на обвинения ЕС в адрес России из-за фейков о коронавирусе
- Грымов из Токио: Япония из-за коронавируса не паникует
- Адвокат доцента-потрошителя Соколова рассказал о действиях после завершения расследования
- Экс-генпрокурор оценил вероятность выхода Дрыманова по УДО