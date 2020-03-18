Сенатор ответил на обвинения ЕС в адрес России из-за фейков о коронавирусе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил причины таких обвинений в адрес России.

«Они нас обвиняют? Они наплевательски отнеслись к этой пандемии. Не закрывали границы, не сообщали своему населению об опасности. Заражаемость там одна из самых высоких в мире. И нас они в чем-то обвиняют? Это очередная попытка найти виноватых», - отметил сенатор.

Напомним, во время акций протеста «желтых жилетов» во Франции в их поддержке обвиняли российское издание Russia Today.

