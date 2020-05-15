Посольство РФ направило Financial Times требование МИД об опровержении

Посольство Российской Федерации в Лондоне направило в редакцию Financial Times письмо от министерства иностранных дел РФ, в котором содержится требование опровержения сведений из опубликованной стати о якобы занижении российской стороной показателей смертности от коронавируса.

Как сообщили NEWS.ru в российской дипломатической миссии, все детали позднее озвучит посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Помимо британской Financial Times публикацией, ставящей под сомнение показатели летальности от заболевания COVID-19, отметилась также американская The New York Times. Комиссия Госдумы РФ попросила МИД принять в отношении этих изданий соответствующие меры вплоть до лишения аккредитации.

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Со своей стороны на Смоленской площади сообщили, что «подготовили письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти публикации и некоторые другие высказывания на Западе, заявила, что отношении России развёрнута дезинформационная кампания в контексте коронавирусной инфекции.

Как отмечает RT, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в том плане, что Москва и Пекин якобы занимаются распространением фейков о COVID-19.

Американское агентство Bloomberg, в свою очередь, предположило, что российские власти подсчитывают смертельный случаи от COVID-19 иначе, чем другие страны. Таким образом оно объяснило очень небольшое число летальных исходов в РФ. В России аргументированно опровергли подробные заявления.

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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КоронавирусОпровержениеМИД РФ
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