Посольство РФ направило Financial Times требование МИД об опровержении
Посольство Российской Федерации в Лондоне направило в редакцию Financial Times письмо от министерства иностранных дел РФ, в котором содержится требование опровержения сведений из опубликованной стати о якобы занижении российской стороной показателей смертности от коронавируса.
Как сообщили NEWS.ru в российской дипломатической миссии, все детали позднее озвучит посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Помимо британской Financial Times публикацией, ставящей под сомнение показатели летальности от заболевания COVID-19, отметилась также американская The New York Times. Комиссия Госдумы РФ попросила МИД принять в отношении этих изданий соответствующие меры вплоть до лишения аккредитации.
Со своей стороны на Смоленской площади сообщили, что «подготовили письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти публикации и некоторые другие высказывания на Западе, заявила, что отношении России развёрнута дезинформационная кампания в контексте коронавирусной инфекции.
Как отмечает RT, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в том плане, что Москва и Пекин якобы занимаются распространением фейков о COVID-19.
Американское агентство Bloomberg, в свою очередь, предположило, что российские власти подсчитывают смертельный случаи от COVID-19 иначе, чем другие страны. Таким образом оно объяснило очень небольшое число летальных исходов в РФ. В России аргументированно опровергли подробные заявления.
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