Посольство РФ направило Financial Times требование МИД об опровержении

Посольство Российской Федерации в Лондоне направило в редакцию Financial Times письмо от министерства иностранных дел РФ, в котором содержится требование опровержения сведений из опубликованной стати о якобы занижении российской стороной показателей смертности от коронавируса.

Как сообщили NEWS.ru в российской дипломатической миссии, все детали позднее озвучит посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Помимо британской Financial Times публикацией, ставящей под сомнение показатели летальности от заболевания COVID-19, отметилась также американская The New York Times. Комиссия Госдумы РФ попросила МИД принять в отношении этих изданий соответствующие меры вплоть до лишения аккредитации.