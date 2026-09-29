Военэксперт Матвийчук рассказал, где базируются украинские F-16
Целью российских ударов по Киеву и Киевской области, могли быть Борисполь и Васильков, которые являются авиационными базами. Об этом сайту aif.ru заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, аэродром в Василькове «приспособлен для базирования и обеспечения полётов американских истребителей F-16». При этом он указал, что ради сохранения самолётов Украине может размещать их в Румынии.
Матвийчук отметил, что в данном случае F-16 ВСУ взлетают с румынской территории, «уходят в так называемую серую зону вдоль границы и уже выныривают на украинском пространстве».
«Как будто бы это самолёты, которые стартовали с украинской территории. Вот такие специальные манёвры», — пояснил эксперт, добавив, что «буквально месяц назад» два F-16 были сбиты.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что шведские истребители Gripen E, которые закупает Украина, не имеют каких-то выдающихся характеристик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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