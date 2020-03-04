Фейковый вирус в соцсетях. Начались доследственные проверки

Фейк-ньюс в социальных медиа стали темой жалобы президенту вице-премьера Татьяны Голиковой. Возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса зампред правительства посетовала на встрече с Владимиром Путиным, что в соцсетях распространяются утверждения, будто бы власти скрывают массовое заражение. Она заверила Владимира Путина, что это не так. Глава государства дал понять, что и так знает об этом: «Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения», - сказал Путин.

Не прошло и полудня с момента этого диалога, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес несколько сообщений в соцсетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной информации. Доступ к ним будет заблокирован, поскольку, по заключению Генпрокуратуры, в них «содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию объектов розничной торговли».

Не замедлили и с задержаниями. Правда, они прошли в Москве, хотя президент говорил о вбросах из-за границы. Были задержаны несколько подозреваемых в распространении в интернете фейков о вспышке коронавируса в Москве, в их отношении проводится доследственная проверка, - сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. 2 марта, когда власти Москвы подтвердили первый в городе случай заболевания коронавирусом, одна из компаний по предотвращению кибератак сообщила, что выявила более 9500 постов, репостов и иных публикаций с голосовым сообщением, в котором утверждается, что власти скрывают данные о массовом заражении москвичей.

Рискнем рассказать о модели распространения коронавируса, которую рассчитали с помощью искусственного интеллекта. Как сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко, модель учитывает разные сценарии в зависимости от того, какие меры по борьбе с инфекцией будет предлагать Минздрав, правительство и власти отдельных регионов. Пока из этого расчета следует, что «хорошей новостью для России» является ограниченный пассажиропоток, препятствующий распространению эпидемий. Искусственный интеллект сделал также выводы о том, что в некоторых странах «существенный вклад в распространение инфекции внесли религиозные и культурные особенности некоторых групп населения, которые ездили в Китай»; менее подвержены заболеванию коронавирусом люди в возрасте до 40 лет. Кроме того, по словам представителя Сбербанка, возможен приход двух волн коронавируса, весенней и осенней. Летом распространение инфекции замедлится, «потому что когда холодно, сильнее подверженность», - сказал он.

В целом все эти выводы сопоставимы по глубине с тезисом о том, что солнце встает на востоке. Но лишь бы эта информация не создавала «угрозу массового нарушения общественного порядка», как говорится в прокуратуре.

