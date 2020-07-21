Захарова охарактеризовала британский доклад четырьмя словами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник прокомментировала опубликованный в Великобритании доклад, подготовленный парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. В документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», - сказала она о докладе британского парламента по так называемому российскому вмешательству.

Посол по совокупности заслуг. В Дипакадемии оценили Захарову

Ранее в Кремле опровергли обвинения Британии в адрес России. Обвинения Лондона в адрес Москвы о якобы попытке повлиять на парламентские выборы в Великобритании и в хакерских атаках на разработчиков вакцины от коронавируса абсолютно голословны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
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