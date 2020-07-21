Захарова охарактеризовала британский доклад четырьмя словами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник прокомментировала опубликованный в Великобритании доклад, подготовленный парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. В документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», - сказала она о докладе британского парламента по так называемому российскому вмешательству.