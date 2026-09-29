Медведев победил Рублева и выиграл теннисный турнир в Ханчжоу

В финале соперником Медведева стал соотечественник Андреё Рублёв. В последний раз они встречались в решающем матче на турнире в Дубае в 2023 году.

Встреча в Ханчжоу продлилась час 35 минут и завершилась победой Медведева со счётом 2:0 (7:5, 6:4). Даниил выиграл свой 24-й титул ATP в карьере и третий в сезоне.

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