Медведев победил Рублева и выиграл теннисный турнир в Ханчжоу
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-250 в Ханчжоу (Китай). Об этом сообщает RT.
В финале соперником Медведева стал соотечественник Андреё Рублёв. В последний раз они встречались в решающем матче на турнире в Дубае в 2023 году.
Встреча в Ханчжоу продлилась час 35 минут и завершилась победой Медведева со счётом 2:0 (7:5, 6:4). Даниил выиграл свой 24-й титул ATP в карьере и третий в сезоне.
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