«Жаркий вечер и бодряк»: Фестиваль «Наши в городе» уже близко

В Новокузнецке 2 июля, в День города, состоится фестиваль «Наши в Городе». Масштабное восьмичасовое шоу пройдет на площади возле ТРЦ «Планета», вход на концерт будет свободным. На сцене выступят группа «АнимациЯ», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, СЛОТ, «Пикник», Гарик Сукачев, Найк Борзов, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Фестиваль завершится большим концертом Гарика Сукачева, который уже обратился к зрителям.

«Ребята, очень ждем встречи с вами! Лето и "Наши в городе" в Новокузнецке – отличное время встретиться с друзьями на нашем выступлении! Ждем всех!», – сказал Сукачев.

Как рассказал программный директор «НАШЕго радио» Игорь Паньков, радиостанция взяла курс на новые имена, поэтому помимо хедлайнеров на мероприятии в Новокузнецке выступят также молодые и перспективные музыканты.

Мероприятие будет проводиться при поддержке вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие со дня основания. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам ее производства и была создана в 1992 году группой российских инженеров-ученых.

Директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗа Андрей Рогозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что компания приняла решение сделать музыкальный подарок ко Дню города новокузнечанам и любителям отечественного рока в свой юбилейный год. Он пообещал всем гостям фестиваля «жаркий вечер».