«Жаркий вечер и бодряк»: Фестиваль «Наши в городе» уже близко
Музыканты и зрители находятся в предвкушении грандиозного фестиваля, который пройдет впервые в Новокузнецке.
В Новокузнецке 2 июля, в День города, состоится фестиваль «Наши в Городе». Масштабное восьмичасовое шоу пройдет на площади возле ТРЦ «Планета», вход на концерт будет свободным. На сцене выступят группа «АнимациЯ», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, СЛОТ, «Пикник», Гарик Сукачев, Найк Борзов, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Фестиваль завершится большим концертом Гарика Сукачева, который уже обратился к зрителям.
«Ребята, очень ждем встречи с вами! Лето и "Наши в городе" в Новокузнецке – отличное время встретиться с друзьями на нашем выступлении! Ждем всех!», – сказал Сукачев.
Как рассказал программный директор «НАШЕго радио» Игорь Паньков, радиостанция взяла курс на новые имена, поэтому помимо хедлайнеров на мероприятии в Новокузнецке выступят также молодые и перспективные музыканты.
Мероприятие будет проводиться при поддержке вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие со дня основания. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам ее производства и была создана в 1992 году группой российских инженеров-ученых.
Директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗа Андрей Рогозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что компания приняла решение сделать музыкальный подарок ко Дню города новокузнечанам и любителям отечественного рока в свой юбилейный год. Он пообещал всем гостям фестиваля «жаркий вечер».
«К нам на фестиваль приедут жители со всего Кузбасса, может быть даже из соседних регионов, потому что для Сибири это знаковое событие. Новокузнецк, я думаю, достоин такого музыкального праздника. У нас еще и день города 2 июля – двойной праздник. Я думаю, все жители и гости нашего города будут очень рады и получат массу положительных эмоций. Это будет очень насыщенный и жаркий по энергетике вечер», - поделился Рогозин.
День города в Новокузнецке будет отмечаться с 1 по 3 июля. В течение трех дней будут праздновать 404-ю годовщину с момента основания города. Новокузнецк традиционно считается одним из основных горнодобывающих и металлургических центров России. Как отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, для города металлургия – это особый характер горожан.
«Для Новокузнецка металлургия – не просто "стальное сердце" города, это – история его становления, это – особый характер горожан. Мы благодарны ЕВРАЗу за многолетнюю поддержку социальных инициатив и программ стратегического развития города. Фестиваль – прекрасный подарок всем нашим жителям», – сказал он.
Между тем музыканты и артисты с нетерпением ждут, когда смогут выйти на сцену и показать зрителям настоящий «фестивальный бодряк». Так, солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в беседе с «Радиоточкой НСН» пообещал, что на фестивале группа исполнит все свои хиты и самые «бодрые» песни.
«Думаю, просто будет фестивальный бодряк. Конечно же, будем исполнять хиты и самое бодрое. Это большое достижение, что такой фестиваль состоится. Мы этому радуемся и готовимся, в принципе, как обычно, потому что сейчас не нужно что-то особенное. Думаю, что "СЛОТ" - это и есть что-то особенное. Сейчас это должно просто состояться. До встречи в Новокузнецке!» - воодушевился музыкант.
В свою очередь лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов через «Радиоточку НСН», рассказал, что они вместе со своей командой подготовят лучшую программу для сибирских зрителей. Он подчеркнул, что группа ждала фестиваля несколько лет.
«Мы ждали этого несколько лет!» Группа «Анимация» выступит в Новокузнецке на фестивале «Наши в городе»
«На самом деле, мы ждали этого несколько лет. Думалось, что это будет где-то в центральной России, но, конечно же, для Новокузнецка это беспрецедентный случай, это вообще самый восточный крупный фестиваль. Я думаю, что жители Новокузнецка и гости города будут исключительно рады этому событию. Ну а мы как обычно сделаем самую лучшую программу, чтобы сибиряки были в восторге», - заявил он и добавил, что неоднократно был в Новокузнецке, и там «прекрасная публика».
Со своей стороны, лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий в разговоре с «Радиоточкой НСН» пообещал сибирским поклонникам особенный сюрприз. Он рассказал, что зрителей ожидают не только хиты, но и новинки – у группы запланирован выход альбома.
«Чем больше будет вообще таких фестивалей, тем лучше, однозначно. Едем с оптимизмом, потихоньку все выходит из ковида, из всех этих безумных историй. Будем исполнять хиты и новые песни сыграем. У нас грядет новый альбом, может быть, какие-то из них решим сыграть. Это и будет сюрпризом, даже не только для кузбасских поклонников, но и для нас самих», - сказал он.
А вот лидер группы Lascala Аня Грин поделилась с «Радиоточкой НСН» ожиданиями о предстоящем вечере – музыканты выступят на фестивале «Наши в городе» впервые. Она уверенна, что посетители будут рады услышать хиты и песни группы с последнего альбома «Ecuador».
«Группа Lascala впервые является участником фестиваля "Наши в городе", до этого лично я была только посетителем. Как зрителю мне все очень нравилось, я уверена, что и как артисту мне все понравится. Везем с собой проверенные хиты и песни с нашего последнего альбома "Ecuador", эту программу мы уже обкатали на нескольких фестивалях, работает она замечательно – публике понравится», - пообещала она.
Фестиваль «Наши в городе» в этом году отмечает свой юбилей. Впервые он прошел 20 лет назад на сцене дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Продюсер фестиваля Алан Маршалл в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о проведении самого первого фестиваля и отметил, что в этом году жителей Кузбасса ждет грандиозный городской оупен-эйр.
«Впервые он прошел 20 лет назад на сцене дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В тот день на сцене выступали "Агата Кристи", "Чайф", "Ночные снайперы" и другие музыкальные коллективы. Мероприятие стало ежегодным питерским фестом радиостанции "Наше Радио", а потом расширило свою географию до Москвы. Сейчас, как и двадцать лет назад - на сцене снова Диана Арбенина и "Ночные снайперы" - 2 июля в Новокузнецке. Кузбасс в предвкушении фестиваля, будет большой городской оупен-эйр с восемью часами настоящей живой НАШЕЙ музыки», - сказал Маршалл.
«Наши в Городе» - традиционный фестиваль радиостанции «Наше радио». Впервые он состоялся в 2002 году в Санкт-Петербурге, а уже в 2019 году собрал рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч человек в Москве. В лайн-апе фестиваля присутствуют знаковые для российской музыки артисты и восходящие звезды отечественной рок-сцены.
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