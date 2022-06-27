«Приедут со всего Кузбасса!» На фестивале «Наши в городе» ожидается аншлаг
Директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗа Андрей Рогозин отметил, что такого «музыкального праздника» в регионе еще не было.
В Новокузнецке 2 июля пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу состоится в День города, на сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Мероприятие проводится при поддержке ЕВРАЗ – компания в этом году празднует 30-летие.
Директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗ Андрей Рогозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что фестиваль такого уровня пройдет в регионе впервые и станет настоящим подарком для поклонников рок-музыки.
«Для нас это почетно, что после Москвы и Питера следующий город России - это Новокузнецк. Фестиваль такого уровня в Новокузнецке пройдет впервые. В юбилейный для ЕВРАЗ год, 30 лет исполняется нашей компании, мы приняли решение сделать музыкальный подарок новокузнечанам и не только. К нам на фестиваль приедут жители со всего Кузбасса, может быть даже из соседних регионов, потому что для Сибири это знаковое событие. Новокузнецк, я думаю, достоин такого музыкального праздника. У нас еще и день города 2 июля – двойной праздник. Я думаю, все жители и гости нашего города будут очень рады и получат массу положительных эмоций. Это будет очень насыщенный и жаркий по энергетике вечер», - поделился Рогозин.
«Мы ждали этого несколько лет!» Группа «Анимация» выступит в Новокузнецке на фестивале «Наши в городе»
По его словам, любителей рока в городе много, но известные артисты доезжают сюда не часто, поэтому фестиваль «Наши в городе» в этом году исполнит мечты тысячи слушателей – на площади возле ТРЦ «Планета» ожидается аншлаг.
«В Новокузнецке очень много любителей рока. В те редкие моменты, когда к нам приезжают настоящие рокеры, это для нас всегда праздник. Поскольку мы очень далеко от Москвы, крайне редко в Новокузнецке выступают артисты такого уровня. Я уже не помню, когда у нас был «Сплин», Гарик Сукачев – наверное, больше десяти лет назад. Потом начался ковид, многие концерты были отменены, люди просто соскучились. Я думаю, у нас будет полная площадь в этот вечер», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Рогозин также отметил, что принять у себя в городе подобный фестиваль были бы рады и другие сибирские города, далеко не все могут поехать в Москву или Санкт-Петербург на концерт любимых исполнителей.
«Я думаю, что такой фестиваль были бы рады увидеть жители всех крупных сибирских городов – Кемерово, Томск, Новосибирск. Было бы здорово, если бы фестиваль активно стал проводиться именно в регионах, не только в Москве и Питере, люди очень ждут, не каждый может поехать в Москву. Я думаю, что второго июля мечты многих поклонников рока в Новокузнецке сбудутся, воплощение мечты для тысяч наших горожан», - добавил он.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов уже пообещал «Радиоточке НСН» сделать лучшую программу для своих сибирских зрителей.
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