«Приедут со всего Кузбасса!» На фестивале «Наши в городе» ожидается аншлаг

По его словам, любителей рока в городе много, но известные артисты доезжают сюда не часто, поэтому фестиваль «Наши в городе» в этом году исполнит мечты тысячи слушателей – на площади возле ТРЦ «Планета» ожидается аншлаг.

«В Новокузнецке очень много любителей рока. В те редкие моменты, когда к нам приезжают настоящие рокеры, это для нас всегда праздник. Поскольку мы очень далеко от Москвы, крайне редко в Новокузнецке выступают артисты такого уровня. Я уже не помню, когда у нас был «Сплин», Гарик Сукачев – наверное, больше десяти лет назад. Потом начался ковид, многие концерты были отменены, люди просто соскучились. Я думаю, у нас будет полная площадь в этот вечер», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Рогозин также отметил, что принять у себя в городе подобный фестиваль были бы рады и другие сибирские города, далеко не все могут поехать в Москву или Санкт-Петербург на концерт любимых исполнителей.

«Я думаю, что такой фестиваль были бы рады увидеть жители всех крупных сибирских городов – Кемерово, Томск, Новосибирск. Было бы здорово, если бы фестиваль активно стал проводиться именно в регионах, не только в Москве и Питере, люди очень ждут, не каждый может поехать в Москву. Я думаю, что второго июля мечты многих поклонников рока в Новокузнецке сбудутся, воплощение мечты для тысяч наших горожан», - добавил он.

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов уже пообещал «Радиоточке НСН» сделать лучшую программу для своих сибирских зрителей.

