«Мы ждали этого несколько лет!» Группа «Анимация» выступит в Новокузнецке на фестивале «Наши в городе»

В Новокузнецке пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу пройдет 2 июля, в День города, на площади возле ТРЦ «Планета». На сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов пообещал «Радиоточке НСН», что сделают лучшую программу для своих сибирских зрителей.

«На самом деле, мы ждали этого несколько лет. Думалось, что это будет где-то в центральной России, но, конечно же, для Новокузнецка это беспрецедентный случай, это вообще самый восточный крупный фестиваль. Я думаю, что жители Новокузнецка и гости города будут исключительно рады этому событию. Ну а мы как обычно сделаем самую лучшую программу, чтобы сибиряки были в восторге», - заявил он.

Музыкант добавил, что неоднократно был в Новокузнецке, по его словам, там "прекрасная публика".

Фестиваль такого уровня в Новокузнецке проходит впервые. Мероприятие проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие.

