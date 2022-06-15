В Новокузнецке впервые пройдет фестиваль «Наши в городе»
В Новокузнецке 2 июля, в День города, состоится фестиваль «Наши в Городе». Масштабное восьмичасовое шоу пройдет на площади возле ТРЦ «Планета», вход на концерт свободный. На сцене выступят группа «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».
«Ребята, очень ждём встречи с вами! Лето и «Наши в городе» в Новокузнецке – отличное время встретиться с друзьями на нашем выступлении! Ждём всех!», – обратился к зрителям фестиваля Гарик Сукачев, большим концертом которого завершится фестиваль.
Мероприятие проводится при поддержке ЕВРАЗа, который в этом году празднует 30-летие.
«Фестиваль такого уровня в Новокузнецке проходит впервые. В юбилейный год ЕВРАЗ принял решение сделать музыкальный подарок ко Дню города новокузнечанам и любителям отечественного рока. Приглашаем всех на праздник. Думаю, что по энергетике – это будет очень насыщенный, жаркий вечер», – отметил директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗа Андрей Рогозин.
По словам программного директора «НАШЕго радио» Игоря Панькова, радиостанция взяла курс на новые имена, поэтому помимо хедлайнеров на мероприятии в Новокузнецке выступят молодые и перспективные музыканты.
«Для Новокузнецка металлургия – не просто «стальное сердце» города, это – история его становления, это – особый характер горожан. Мы благодарны ЕВРАЗу за многолетнюю поддержку социальных инициатив и программ стратегического развития города. Фестиваль – прекрасный подарок всем нашим жителям», – добавил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
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