«Кузбасс в предвкушении»: Продюсер Алан Маршалл о фестивале «Наши в городе»

Продюсер фестиваля «Наши в Городе» Алан Маршалл в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о проведении самого первого фестиваля 20 лет назад и отметил, что расширению его географии ранее помешала пандемия коронавируса.

«Фестиваль «Наши в городе» в этом году отмечает свой юбилей. Впервые он прошел 20 лет назад на сцене дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В тот день на сцене выступали «Агата Кристи», «Чайф», «Ночные снайперы» и другие музыкальные коллективы. Мероприятие стало ежегодным питерским фестом радиостанции "Наше Радио", а потом расширило свою географию до Москвы, где в предпандемийный год собрало рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч зрителей. Тогда же появились идеи по экспансии фестиваля в другие регионы нашей страны, но вмешались ковидные времена, и замыслы пришлось временно отложить в сторону», - сказал Маршалл.