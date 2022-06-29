«Кузбасс в предвкушении»: Продюсер Алан Маршалл о фестивале «Наши в городе»
Всех посетителей ждет большой городской оупен-эйр с восемью часами настоящей живой музыки, отметил в эфире НСН продюсер фестиваля.
В Новокузнецке пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу пройдет 2 июля, в День города, на площади возле ТРЦ «Планета». На сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, Гарик Сукачев, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
Продюсер фестиваля «Наши в Городе» Алан Маршалл в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о проведении самого первого фестиваля 20 лет назад и отметил, что расширению его географии ранее помешала пандемия коронавируса.
«Фестиваль «Наши в городе» в этом году отмечает свой юбилей. Впервые он прошел 20 лет назад на сцене дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В тот день на сцене выступали «Агата Кристи», «Чайф», «Ночные снайперы» и другие музыкальные коллективы. Мероприятие стало ежегодным питерским фестом радиостанции "Наше Радио", а потом расширило свою географию до Москвы, где в предпандемийный год собрало рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч зрителей. Тогда же появились идеи по экспансии фестиваля в другие регионы нашей страны, но вмешались ковидные времена, и замыслы пришлось временно отложить в сторону», - сказал Маршалл.
Продюсер фестиваля подчеркнул, что жители Новокузнецка и гости города с нетерпением ждут начала концертов.
«Кстати, сейчас, как и двадцать лет назад - на сцене снова Диана Арбенина и «Ночные снайперы» - 2 июля в Новокузнецке. Кузбасс в предвкушении фестиваля, будет большой городской оупен-эйр с восемью часами настоящей живой НАШЕЙ музыки», - добавил Маршалл.
Мероприятие будет проводиться при поддержке ЕВРАЗ – компания в этом году празднует 30-летие.
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