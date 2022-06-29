«Кузбасс в предвкушении»: Продюсер Алан Маршалл о фестивале «Наши в городе»

Всех посетителей ждет большой городской оупен-эйр с восемью часами настоящей живой музыки, отметил в эфире НСН продюсер фестиваля. 

В Новокузнецке пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу пройдет 2 июля, в День города, на площади возле ТРЦ «Планета». На сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, Гарик Сукачев, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

«Сюрприз для кузбасских поклонников»: Animal ДжаZ о выступлении на фестивале «Наши в городе»

Продюсер фестиваля «Наши в Городе» Алан Маршалл в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о проведении самого первого фестиваля 20 лет назад и отметил, что расширению его географии ранее помешала пандемия коронавируса.

«Фестиваль «Наши в городе» в этом году отмечает свой юбилей. Впервые он прошел 20 лет назад на сцене дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В тот день на сцене выступали «Агата Кристи», «Чайф», «Ночные снайперы» и другие музыкальные коллективы. Мероприятие стало ежегодным питерским фестом радиостанции "Наше Радио", а потом расширило свою географию до Москвы, где в предпандемийный год собрало рекордную для себя аудиторию в 120 тысяч зрителей. Тогда же появились идеи по экспансии фестиваля в другие регионы нашей страны, но вмешались ковидные времена, и замыслы пришлось временно отложить в сторону», - сказал Маршалл.

«Приедут со всего Кузбасса!» На фестивале «Наши в городе» ожидается аншлаг

Продюсер фестиваля подчеркнул, что жители Новокузнецка и гости города с нетерпением ждут начала концертов.

«Кстати, сейчас, как и двадцать лет назад - на сцене снова Диана Арбенина и «Ночные снайперы» - 2 июля в Новокузнецке. Кузбасс в предвкушении фестиваля, будет большой городской оупен-эйр с восемью часами настоящей живой НАШЕЙ музыки», - добавил Маршалл.

Мероприятие будет проводиться при поддержке ЕВРАЗ – компания в этом году празднует 30-летие.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН / Олег Цуриков
ТЕГИ:ФестивальНовокузнецкРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры