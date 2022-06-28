Группа «СЛОТ» пообещала «бодряк» на фестивале «Наши в городе»
Лидер группы Игорь «Кэш» Лобанов в эфире НСН заявил, что грядущее выступление в Новокузнецке для него станет радостным событием.
В Новокузнецке пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу пройдет 2 июля, в День города, на площади возле ТРЦ «Планета». На сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
Солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что решение провести фестиваль «Наши в Городе» в Новокузнецке правильное, так как надо «распространять движ» в те места, где он проходит не так часто.
«Нужно распространять хороший движ в те места, где он не так часто происходит. Например, у «СЛОТ» концертов в Новокузнецке можно посчитать по пальцам за нашу 20-летнюю историю. наше грядущее выстпуление там - это очень радостно. Отлично относимся к тому, чтобы география фестиваля «Наши в городе» расширялась. Сейчас я бы с удовольствием употребил к этому слово «франшиза», - сказал Лобанов.
Он отметил, что группа очень рада проведению фестиваля в сегодняшних реалиях.
«Про любой фестиваль сейчас можно сказать: хорошо, что он есть! Это большое достижение, что что-то происходит в такие времена. Мы этому радуемся и готовимся, в принципе, как обычно, потому что сейчас не нужно что-то особенное. Сейчас это должно просто состояться», - сказал Лобанов.
«Кэш» также рассказал, что на фестивале группа исполнит все свои хиты и «бодрые» песни.
«Думаю, просто будет фестивальный бодряк. Конечно же, будем исполнять хиты и самое бодрое. Думаю, что «СЛОТ» - это и есть что-то особенное. До встречи в Новокузнецке!», - добавил Лобанов.
Ранее лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов уже пообещал «Радиоточке НСН» сделать лучшую программу для своих сибирских зрителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 683 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 355 / сут.
- В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- Посол ЛНР: Украинские силовики группами выходят из Лисичанска
- Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию
- ВТБ предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества
- Милонов предложил на три года отменить транспортный налог для покупателей российских авто
- СМИ: В России планируют производить беспилотные ударные вертолеты
- Антонов: США подталкивают Киев к массовым убийствам населения
- В США обвинили Байдена в гибели 46 мигрантов
- СБ ООН проведет срочное заседание по ситуации на Украине
- Историк: США не отреагировали на планы украинских радикалов убить Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru