Группа «СЛОТ» пообещала «бодряк» на фестивале «Наши в городе»

Солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что решение провести фестиваль «Наши в Городе» в Новокузнецке правильное, так как надо «распространять движ» в те места, где он проходит не так часто.

«Нужно распространять хороший движ в те места, где он не так часто происходит. Например, у «СЛОТ» концертов в Новокузнецке можно посчитать по пальцам за нашу 20-летнюю историю. наше грядущее выстпуление там - это очень радостно. Отлично относимся к тому, чтобы география фестиваля «Наши в городе» расширялась. Сейчас я бы с удовольствием употребил к этому слово «франшиза», - сказал Лобанов.

Он отметил, что группа очень рада проведению фестиваля в сегодняшних реалиях.

«Про любой фестиваль сейчас можно сказать: хорошо, что он есть! Это большое достижение, что что-то происходит в такие времена. Мы этому радуемся и готовимся, в принципе, как обычно, потому что сейчас не нужно что-то особенное. Сейчас это должно просто состояться», - сказал Лобанов.

«Кэш» также рассказал, что на фестивале группа исполнит все свои хиты и «бодрые» песни.

«Думаю, просто будет фестивальный бодряк. Конечно же, будем исполнять хиты и самое бодрое. Думаю, что «СЛОТ» - это и есть что-то особенное. До встречи в Новокузнецке!», - добавил Лобанов.

Ранее лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов уже пообещал «Радиоточке НСН» сделать лучшую программу для своих сибирских зрителей.

