«Из зрителя в артисты»: Группа Lascala впервые выступит на фестивале «Наши в городе»
Лидер группы Аня Грин рассказала, что готовит коллектив для поклонников в Новокузнецке.
В Новокузнецке 2 июля пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу состоится в День города, на сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», Lascala, проект «Горшенев», Animal Джаz, Гарик Сукачев, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
Лидер группы Lascala Аня Грин поделилась с «Радиоточкой НСН» ожиданиями о предстоящем вечере – музыканты выступят на фестивале «Наши в городе» впервые.
«Группа Lascala впервые является участником фестиваля «Наши в городе», до этого лично я была только посетителем. Как зрителю мне все очень нравилось, я уверена, что и как артисту мне все понравится. Везем с собой проверенные хиты и песни с нашего последнего альбома «Ecuador», эту программу мы уже обкатали на нескольких фестивалях, работает она замечательно – публике понравится», - пообещала она.
Грин также пожелала фестивалю дальнейшего расширения в плане географии, призналась, что ждет «Наших» в своем родном городе.
«Судя по лайн-апу, это будет очень классный фестиваль. Для группы Lascala это большая честь делить сцену с такими талантливыми, большими артистами и выступать для такой классной публики, как жители города Новокузнецк. Мы ранее никогда не были в Новокузнецке, но я очень рада, что наша ближайшая встреча случится уже буквально 2 июля. Я однозначно за расширение географии этого мероприятия, кто знает, может быть уже через год «Наши в городе» приедут ко мне на родину – на Дальний Восток, и мы увидимся в Хабаровске, например. Пока это только мои мечты, мои догадки», - поделилась певица.
Фестиваль такого уровня в Новокузнецке проходит впервые. Мероприятие проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие.
Ранее директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗ Андрей Рогозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал мероприятие настоящим подарком для поклонников рок-музыки.
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