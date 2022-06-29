«Из зрителя в артисты»: Группа Lascala впервые выступит на фестивале «Наши в городе»

В Новокузнецке 2 июля пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу состоится в День города, на сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», Lascala, проект «Горшенев», Animal Джаz, Гарик Сукачев, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

Лидер группы Lascala Аня Грин поделилась с «Радиоточкой НСН» ожиданиями о предстоящем вечере – музыканты выступят на фестивале «Наши в городе» впервые.

«Группа Lascala впервые является участником фестиваля «Наши в городе», до этого лично я была только посетителем. Как зрителю мне все очень нравилось, я уверена, что и как артисту мне все понравится. Везем с собой проверенные хиты и песни с нашего последнего альбома «Ecuador», эту программу мы уже обкатали на нескольких фестивалях, работает она замечательно – публике понравится», - пообещала она.

Грин также пожелала фестивалю дальнейшего расширения в плане географии, призналась, что ждет «Наших» в своем родном городе.