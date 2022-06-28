«Сюрприз для кузбасских поклонников»: Animal ДжаZ о выступлении на фестивале «Наши в городе»

Лидер группы Александр Красовицкий рассказал о предстоящем большом концерте в Новокузнецке.

В Новокузнецке 2 июля пройдет масштабный фестиваль «Наши в Городе». Восьмичасовое шоу состоится в День города, на сцене выступят звезды российской рок-сцены: группы «Анимация», LASCALA, проект «Горшенев», Animal Джаz, Найк Борзов, СЛОТ, «Пикник», Диана Арбенина и «Ночные снайперы».

Лидер группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что сибирских поклонников ждет особенный сюрприз.

«То, что Новокузнецк стал третьим городом для таких фестивалей – это прекрасно. Сибирь, конкретно Кузбасс – это отличное место для рок-музыки, прекрасное, мы там играли, в Новокузнецке в частности. Это город, в котором развита граффити культура, которой я интересуюсь уже много лет. Это город современный, молодой, естественно, рок-музыка там будет в тему, уместна», - отметил музыкант.

На фестивале Красовицкий пообещал исполнить не только хиты, но и новинки – у группы запланирован выход альбома.

«Мы ждали этого несколько лет!» Группа «Анимация» выступит в Новокузнецке на фестивале «Наши в городе»

«Чем больше будет вообще таких фестивалей, тем лучше, однозначно. Едем с оптимизмом, потихоньку все выходит из ковида, из всех этих безумных историй. Будем исполнять хиты и новые песни сыграем. У нас грядет новый альбом, может быть, какие-то из них решим сыграть. Это и будет сюрпризом, даже не только для кузбасских поклонников», - сказал он.

Фестиваль такого уровня в Новокузнецке проходит впервые. Мероприятие проводится при поддержке одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний мира ЕВРАЗ, которая в этом году празднует 30-летие.

Директор регионального центра корпоративных отношений ЕВРАЗ Андрей Рогозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал мероприятие настоящим подарком для поклонников рок-музыки.

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ФОТО: пресс-служба группы «Animal ДжаZ»
ТЕГИ:МузыкантыРок-фестиваль
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