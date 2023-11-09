Сотрудники ОМОН сорвали концерт группы Zero People в Петербурге

Выступление группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» отменили после прибытия на площадку сотрудников ОМОН, пишет Telegram-канал SHOT.

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Ожидается, что у всех зрителей проверят документы, после чего они отправятся домой. При этом в самом клубе до последнего скрывали, что сегодня там будет концерт Zero People.

Как сообщил лидер общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев, представители площадки за несколько часов до начала концерта уверяли, что у них сегодня выходной и никаких выступлений не будет.

В конце октября в Чите отменили концерт рок-группы Jane Air. Причиной названы «непреодолимые обстоятельства», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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