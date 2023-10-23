«Люди делают дело»: Арбенина спела с женой бойца СВО

Одна из них, Лидия Яструб, супруга военнослужащего, даже спела с Арбениной на сцене песню «Секунду назад».

«Я на камеру не машу флагом и не бью себя в грудь, что я патриот. Я думаю, что сейчас пошло бегать с флагом, я таким просто не верю, и пацаны, которые на фронте, таким людям бы не поверили, потому что там люди делают дело», — говорит Арбенина на видео.

После выступления в соцсетях певицы появился пост, где она рассказала о встрече с матерями погибших военных.

Ранее Арбенина назвала «абсолютно пламенным» концерт, который прошёл в Новосибирске на «Локомотив Арене» несмотря на протесты общественников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

