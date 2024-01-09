«Рождественский носок»: Лидер группы «Щенки» повторил перформанс рэпера Vacio
Максим Тесли заявил в суде, что носок упал случайно, Мизулина указала «на интересные факты», Милонов предрек ему «тюремную самодеятельность», а Собчак напомнила о Red Hot Chili Peppers.
Возвращение россиян к рабочей жизни после новогодних праздников ознаменовалось музыкальным скандалом, напомнившим всем «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.
На этот раз антигероем стал солист панк-группы «Щенки» Максим Тесли, повторивший на сцене «подвиг» рэпера Vacio. В ходе рождественского концерта в клубе MOD в Петербурге тело музыканта прикрывал один-единственный носок, едва натянутый на мужское достоинство.
Носок в итоге упал, Тесли был задержан и получил 9 января 10 суток ареста за мелкое хулиганство. Кроме того, он вызвал гнев депутата Виталия Милонова и Главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
НОСОК И РОЖДЕСТВО: «ЭТО КАЗАЛОСЬ УМЕСТНЫМ ПЕРФОРМАНСОМ»
«Щенки» - панк-группа из города Кингисепп, позиционирующая себя, как «грязные, громкие и агрессивные», но поющие о любви.
«За музыку отвечает Феликс Бондарев. За тексты — Максим Тесли. За базар отвечают оба», - рассказывают о себе музыканты.
Рождественский концерт «Щенков» в питерском клубе MOD не предвещал ничего неожиданного. Однако после появления в интернете видео с голым «господином Тесли», панк-группа оказалась в центре внимания общественности и хейта.
В ночь на 9 января Тесли задержали в аэропорту «Пулково», откуда он собирался вылететь то ли в Казахстан, то ли в Екатеринбург. Сегодня в Петербурге состоялся суд, музыкант получил 10 суток ареста по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По данным Telegram-канала Mash, он также получил повестку в военкомат, как и участник «ивлеевской вечеринки» Vacio.
«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так». – сказал Тесли в суде.
В клубе поспешили сообщить, что ничего не знали о перформансе. Феликс Бондарев также был не в курсе планов коллеги и не спешит «отвечать за базар».
В 2014 году «голым концертом» прославился лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Однако его представители не ответили на запрос НСН с просьбой прокомментировать ситуацию с «Щенками».
ОТ МИЗУЛИНОЙ ДО СОБЧАК: «ИНТЕРЕСНЫЕ ПОДРОБНОСТИ»
Представители панк-групп также не стали комментировать поступок коллеги. Фанаты в соцсетях разделились во мнениях. Одни называют Макса «красавчиком», другие усмотрели в выступлении в носке хайп, а третьи советуют «Щенкам» затаиться.
При этом на инцидент уже отреагировали известные борцы за истинные ценности.
«Рэперу Vacio, который известен за носок на одном месте на «голой вечеринке», вручили повестку в военкомат. Тем временем, у него обнаружился подражатель - солист некой группы «Щенки». Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке. Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы (…) Открылись интересные подробности: подписчики сообщают, что в таком виде исполнитель выходил на сцену уже несколько лет, но на это никто не обращал внимания», - прокомментировала инцидент глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Со своей стороны, депутат из Петербурга Виталий Милонов оценил перспективы участия Тесли в «лагерной самодеятельности».
«Тесли предпочёл 15-20 суток провести под арестом, но при этом проснуться популярным и попасть в чарты. Возможно, певцу казалось, что он станет скандальным борцом с устоявшимися порядками. Думаю, что когда он получит несколько другой срок, он сможет реализовать свой творческий, так сказать, потенциал в лагерной самодеятельности. Подобные выходки не должны оставаться без реакции со стороны общества и государства. В то же время наказание за подобные «перформансы» не должно быть суровым», - написал Милонов в Telegram.
Засветившаяся в «голой вечеринке» Ивлеевой телеведущая Ксения Собчак пока сдержанно комментирует инцидент с «Щенками», представив подписчикам своих соцсетей перечисление фактов без оценочного мнения. При этом Собчак указала, что Тесли не стал первооткрывателем.
«Максим Тесли не в первый раз выступает на своих концертах в одном носке — это отсылка к американской рок-группе Red Hot Chili Peppers, которая использовала такой образ для обложки одного из своих релизов и выступала в таком виде на концертах», - написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
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