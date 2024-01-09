«Рождественский носок»: Лидер группы «Щенки» повторил перформанс рэпера Vacio

НОСОК И РОЖДЕСТВО: «ЭТО КАЗАЛОСЬ УМЕСТНЫМ ПЕРФОРМАНСОМ»

«Щенки» - панк-группа из города Кингисепп, позиционирующая себя, как «грязные, громкие и агрессивные», но поющие о любви.

«За музыку отвечает Феликс Бондарев. За тексты — Максим Тесли. За базар отвечают оба», - рассказывают о себе музыканты.

Рождественский концерт «Щенков» в питерском клубе MOD не предвещал ничего неожиданного. Однако после появления в интернете видео с голым «господином Тесли», панк-группа оказалась в центре внимания общественности и хейта.

В ночь на 9 января Тесли задержали в аэропорту «Пулково», откуда он собирался вылететь то ли в Казахстан, то ли в Екатеринбург. Сегодня в Петербурге состоялся суд, музыкант получил 10 суток ареста по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По данным Telegram-канала Mash, он также получил повестку в военкомат, как и участник «ивлеевской вечеринки» Vacio.

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так». – сказал Тесли в суде.

В клубе поспешили сообщить, что ничего не знали о перформансе. Феликс Бондарев также был не в курсе планов коллеги и не спешит «отвечать за базар».

В 2014 году «голым концертом» прославился лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Однако его представители не ответили на запрос НСН с просьбой прокомментировать ситуацию с «Щенками».