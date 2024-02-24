«Не жалею!»: Арбенина со сцены высказалась об отмене своих концертов
Лидера рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время своего выступления в Хабаровске высказалась об отмене своих концертов на Дальнем Востоке.
По ее словам, выступление на Сахалине отменили в последний момент, потому что на ледовой арене на эти даты назначили проведение фестиваля по чирспорту.
«Это чирлидерши, девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами. Это дошло до нас из Соединённых Штатов Америки, там были чирлидерши, отсюда и слово. Концерт был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты», - сказала певица со сцены.
Она также назвала происходящее беззаконием и заявила, что не будет об этом молчать.
«Я должна молчать об этом? Какого черта? Я молчать об этом не буду. Даже если сегодня вы видели меня на сцене в последний раз, я не жалею о том, что сегодня сказала. Потому что нельзя сносить вот это беззаконие», - подчеркнула Арбенина.
Концерт Арбениной во Владивостоке должен был состояться в КСК «Фетисов Арена» 27 февраля. Его отменили после призыва главы города Константина Шестакова, напоминает «Радиоточка НСН».
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