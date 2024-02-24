«Не жалею!»: Арбенина со сцены высказалась об отмене своих концертов

По ее словам, выступление на Сахалине отменили в последний момент, потому что на ледовой арене на эти даты назначили проведение фестиваля по чирспорту.

«Это чирлидерши, девчонки, которые выходят перед баскетбольными матчами. Это дошло до нас из Соединённых Штатов Америки, там были чирлидерши, отсюда и слово. Концерт был заявлен месяца два назад, вдруг случайно нарисовался фестиваль чирлидерш. Ну не маразм ли? А Владивосток вообще — 12 каких-то просто кривоногих упырей написали какие-то хреновы бумажки, из-за этого власти города опрокинули пять тысяч человек, купивших билеты», - сказала певица со сцены.