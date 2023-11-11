Zero People заявили об уважении к руководству России после отмены концерты
Музыканты Zero People, чей петербургский концерт недавно сорвали силовики, появились на видео со словами об «уважении к руководству России». Возможно, ролик записали в отделе полиции, куда артистов доставили после задержания в четверг.
По словам солиста Zero People и Animal ДжаZ Александра Красовицкого, в композициях коллектива нет никаких заявлений против спецоперации, а также никаких слов поддержки ВСУ. Он отметил, что музыканты являются патриотами России и никогда не произносили и не будут антироссийских лозунгов.
Ранее выступление группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» отменили после прибытия на площадку сотрудников ОМОН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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