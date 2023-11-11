Zero People заявили об уважении к руководству России после отмены концерты

По словам солиста Zero People и Animal ДжаZ Александра Красовицкого, в композициях коллектива нет никаких заявлений против спецоперации, а также никаких слов поддержки ВСУ. Он отметил, что музыканты являются патриотами России и никогда не произносили и не будут антироссийских лозунгов.



Ранее выступление группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» отменили после прибытия на площадку сотрудников ОМОН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

