СМИ: Все весенние концерты группы «Щенки» могут отменить

«Речь идет об отмене не одного концерта, а всех», — заявил собеседник издания, подчеркнув, что «процесс небыстрый».

В группе «Щенков» в соцсети «ВКонтакте» указано, что концерты группы планируются весной в Туле, Ярославле, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Ставрополе, а также Волгограде. Сообщений об отмене мероприятий пока не было.

Ранее Тесли во время концерта в петербургском клубе MOD появился на сцене обнаженным с носком на половом органе. Позже музыканта задержали в аэропорту Пулково. Калининский райсуд Санкт-Петербурга признал Тесли виновным в мелком хулиганстве и арестовал его на 10 суток, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

