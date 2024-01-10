СМИ: Все весенние концерты группы «Щенки» могут отменить
Концерты группы «Щенки», запланированные на весну, могут быть отменены на фоне скандала с солистом коллектива Максимом Тесли. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на организатора концертов тура группы.
«Речь идет об отмене не одного концерта, а всех», — заявил собеседник издания, подчеркнув, что «процесс небыстрый».
В группе «Щенков» в соцсети «ВКонтакте» указано, что концерты группы планируются весной в Туле, Ярославле, Краснодаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Ставрополе, а также Волгограде. Сообщений об отмене мероприятий пока не было.
Ранее Тесли во время концерта в петербургском клубе MOD появился на сцене обнаженным с носком на половом органе. Позже музыканта задержали в аэропорту Пулково. Калининский райсуд Санкт-Петербурга признал Тесли виновным в мелком хулиганстве и арестовал его на 10 суток, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru