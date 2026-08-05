Пришлось извиняться: Ваня Дмитриенко угодил в скандал и подарил «слабость» Собчак
Певица Лина Ли обвинила Дмитриенко в "краже" ее голоса, а Ксения Собчак с удовольствием наблюдает за дуэлью" артиста с Егором Кридом.
Российский певец Ваня Дмитриенко оказался в центре громкого скандала после своего масштабного сольного концерта на «Лужниках». 2 августа артист собрал более 70 тысяч поклонников — событие, которое могло стать одной из главных побед в его карьере. Однако радость от рекордного шоу была омрачена серьёзными обвинениями в обмане и фальсификации.
Ключевым моментом концерта должно было стать совместное выступление Вани с его сестрой Лерой. Под бурные овации многотысячной аудитории брат и сестра исполнили песню «Ты со мной». Номер разлетелся по соцсетям, собрав множество откликов. Но вскоре профессионалы обратили внимание на странность: тембр и интонации Леры в точности совпадали с вокалом оригинальной исполнительницы — Лины Ли.
Вскоре сама Лина Ли выступила в соцсетях с обвинениями. По её словам, на концерте использовали её голосовую запись. Получается, что Дмитриенко вывел сестру на сцену и якобы включил чужую фонограмму. При этом певица подчеркнула, что не находится в конфликте с Ваней или его командой.
«За последние три-четыре года мы не исполняли нашу совместную песню, ведь меня не приглашают. Но хотелось бы», — сказала блогер.
Ли также добавила, что, если песню решают исполнять с другим артистом, стоит удалить её вокальные дорожки, чтобы не вводить в заблуждение ни зрителей в «Лужниках», ни миллионы пользователей соцсетей.
Ситуацию попыталась прояснить редакция Super.ru, связавшись с Лерой Дмитриенко. Сестра артиста ответила предельно лаконично.
«Мне нечего сказать. Это неправда», — сказала она.
ИЗВИНЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
После волны обвинений Ваня Дмитриенко вышел на связь с Линой Ли, но не публично, а в личной беседе. По словам певицы, артист извинился за произошедшую ситуацию.
«Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы он дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она-то точно в этой ситуации не виновата. И всем спасибо огромное за поддержку», — написала блогер.
При этом артистка не раскрыла подробностей разговора, и до сих пор остаётся неясным, за что именно извинялся Дмитриенко.
Редакция НСН отправляла запрос команде певца, но ответа получено не было.
Прояснить правовые аспекты ситуации помогла специалист по авторским правам Елена Гринь. Она заявила, что если на концерте использовалась именно записанная вокальная дорожка Лины Ли, а не живое исполнение песни, необходимо отдельное согласие правообладателя этой записи и самого исполнения — при условии, что такие права заранее не были переданы по договору.
«Допустимым без отдельного согласия это может быть только тогда, когда права на вокальную дорожку уже отчуждены или выдана лицензия, а простое право исполнить песню не означает автоматического права ставить чужой записанный вокал», — сказала собеседница НСН.
Гринь добавила, что в коллаборациях чаще всего используют целый ряд договоров: соавторства, лицензионный, об отчуждении исключительных прав, авторского заказа, на создание и использование исполнения, а также соглашения о распределении доходов и способах использования трека.
«Чаще всего в таких коллаборациях используют договор соавторства, лицензионный договор, договор об отчуждении исключительных прав, договор авторского заказа, договор на создание и использование исполнения, а также соглашения о распределении доходов, кредитов и способов использования трека в соцсетях и на концертах. Доказательства, как правило, — исходные файлы, договоры, переписка, техматериалы концерта, файлы от звукорежиссёра, записи репетиций и выступления, метаданные файлов и даже свидетельские показания. Экспертиза возможна, обычно это фоноскопическая и музыкально‑техническая экспертиза, которая может сравнить концертный звук с оригинальной вокальной дорожкой и установить, использовалась ли именно она», — рассказала она.
Таким образом, установить факт использования фонограммы можно с помощью профессиональной экспертизы и анализа технических материалов. Если нарушение будет доказано, у Лины Ли есть несколько правовых инструментов для защиты своих интересов.
«При подтверждении неправомерного использования Лина Ли может требовать прекратить использование дорожки, удалить или заменить спорные материалы, признать нарушение, выплатить компенсацию или убытки, а при необходимости — указать авторство или исполнение. Начинать можно с претензии, но если договориться не получится, спор обычно уходит в суд. В случае победы блогер может рассчитывать на судебный запрет дальнейшего использования, взыскание убытков либо компенсации, которая по таким спорам нередко заявляется как фиксированная сумма, в том числе в диапазоне от 10 тысяч до 10 миллионов рублей, либо как двукратная стоимость права использования, но точный размер зависит от договора, статуса прав и доказанности нарушения. Но представляется, такие категории споров могут разрешаться и в досудебном порядке, в том числе путём медиации. Явного конфликта между артистами не было, скорее всего, исход будет разрешён путём переговоров», — заключила Гринь.
На фоне скандала прозвучал и другой, более позитивный комментарий — от журналистки Ксении Собчак. В своём Telegram‑канале она сравнила Ваню Дмитриенко и Егора Крида с тёмным и светлым рыцарями.
В июле 2026 года пользователи активно обсуждали сходство концертных программ обоих исполнителей в «Лужниках». Центральной темой шоу стала эстетика Средневековья, а ключевыми образами — рыцари.
«Если Ваня — рыцарь про любовь, свет и романтику, Егор был скорее тёмным рыцарем — про драму, надрыв и немного патетики. Впечатления от их шоу были соответствующими, но оба артиста сделали крутые перформансы, и эта дуэль точно войдёт в историю нашего шоу‑бизнеса», — написала Собчак.
Отдельно журналистка поздравила 20‑летнего Дмитриенко с первыми в его карьере «Лужниками», рекордом России и званием самого молодого исполнителя, собравшего самую большую площадку страны.
«Очень хотелось бы, чтобы этот огонь он в себе сохранил и наращивал», — добавила Собчак.
Кроме того, журналистка обратилась к поклонникам музыкантов, поблагодарив их за то, что открыли ей «новое guilty pleasure»: теперь она посещает их каналы после репостов своих постов и с интересом читает, что о ней пишут — будь то хорошие или плохие отзывы.
Ранее Дмитриенко заявил, что пытался связаться с Егором Кридом из-за схожести их концертов в «Лужниках» и даже сделать коллаборацию, но тот не захотел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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