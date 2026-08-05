Ключевым моментом концерта должно было стать совместное выступление Вани с его сестрой Лерой. Под бурные овации многотысячной аудитории брат и сестра исполнили песню «Ты со мной». Номер разлетелся по соцсетям, собрав множество откликов. Но вскоре профессионалы обратили внимание на странность: тембр и интонации Леры в точности совпадали с вокалом оригинальной исполнительницы — Лины Ли.

Вскоре сама Лина Ли выступила в соцсетях с обвинениями. По её словам, на концерте использовали её голосовую запись. Получается, что Дмитриенко вывел сестру на сцену и якобы включил чужую фонограмму. При этом певица подчеркнула, что не находится в конфликте с Ваней или его командой.

«За последние три-четыре года мы не исполняли нашу совместную песню, ведь меня не приглашают. Но хотелось бы», — сказала блогер.

Ли также добавила, что, если песню решают исполнять с другим артистом, стоит удалить её вокальные дорожки, чтобы не вводить в заблуждение ни зрителей в «Лужниках», ни миллионы пользователей соцсетей.