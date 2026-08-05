Генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий сказала НСН, что абрикосовый рынок России сильно зависит от импорта, а внутреннее производство остаётся на минимальном уровне.

Без российского рынка Армения может утратить свыше 80% доходов от экспорта абрикосов. В начале июня 2026 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов. Отмечается, что их продажи носят сезонный характер, так как республика поставляет эти фрукты в другие страны с мая по сентябрь-октябрь. Козий отметила, что основным поставщиком этих фруктов в Россию остаётся Турция.

