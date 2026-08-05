Капля в море: Почему Россия почти полностью зависит от импорта абрикосов
Сокращение числа доступных направлений для импорта фруктов повышает уязвимость российского рынка, сказала НСН Ирина Козий.
Генеральный директор ИА «FruitNews», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий сказала НСН, что абрикосовый рынок России сильно зависит от импорта, а внутреннее производство остаётся на минимальном уровне.
Без российского рынка Армения может утратить свыше 80% доходов от экспорта абрикосов. В начале июня 2026 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз косточковых плодов из Армении, в том числе абрикосов. Отмечается, что их продажи носят сезонный характер, так как республика поставляет эти фрукты в другие страны с мая по сентябрь-октябрь. Козий отметила, что основным поставщиком этих фруктов в Россию остаётся Турция.
«Производство абрикосов в прошлом году в России составило всего 810 тонн — это крайне незначительный объём. Но прошлый год был нетипичным: весной случились заморозки, из‑за которых урожай абрикосов серьёзно пострадал. В отдельные годы объём внутреннего производства может достигать примерно двух тысяч тонн, но и это — капля в море. Ежегодный объем импорта абрикосов в Россию составляет 50–65 тысяч тонн — это более 96% рынка, а доля местных плодов – всего несколько процентов. Основной поставщик абрикосов в Россию — Турция: в отдельные годы поставки из этой страны превышают половину всего объёма российского рынка, не опускаясь ниже 40% даже в годы с максимальной конкуренцией. Также абрикосы в Россию поставляют Узбекистан, Казахстан, Армения, Азербайджан. Если говорить об Армении, то её абрикосы занимают довольно заметную долю на российском рынке: в зависимости от года она составляет порядка 5–7%. Это существенный показатель», — сказала собеседница НСН.
По её словам, сокращение числа доступных направлений для импорта фруктов повышает уязвимость российского рынка.
«Сейчас, когда количество направлений для закупки продукции сокращается, растут риски: если в одной или двух ключевых странах случится неурожай, у нас будет ещё меньше возможностей восполнить объёмы, а цены неизбежно вырастут. Число ограничений и запретов увеличивается, и, соответственно, уровень рисков тоже становится выше», — добавила Козий.
Ранее Козий сказала НСН, что отечественные арбузы занимают до 80% рынка, но они еще не попали в магазины, поэтому цены снизятся только в августе.
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