Часто в стадионные шоу в Москве артисты вкладываются для создания или поддержания имиджа, в денежном выражении они могут быть убыточными, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что артисту необходимо вложить от 100 млн рублей для проведения большого концерта в Москве. По его словам, для этого «нужно работать всю свою жизнь». При этом, по словам Газманова, на фоне проведения специальной военной операции для артистов появляются риски, когда «может случиться какой-то катаклизм, и люди не придут» на концерт.

«Если речь идет о большой концертной площадке, например, «Лужниках», то сумма вложений в шоу может выйти и больше 100 млн рублей. Все зависит от стоимости самой постановки и от артиста. Некоторые, такие как Егор Крид или Зиверт, вкладывают гораздо больше, потому что трепетно относятся к своим концертам. Но есть и такие артисты, которые просто зарабатывают деньги и не вкладываются в грандиозные шоу. В целом стадионные концерты требуют внушительных затрат именно на проведение масштабных шоу», - подтвердил Финкельштейн.