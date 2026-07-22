Имидж вместо прибыли: Сколько зарабатывают артисты на грандиозных шоу
Большие стадионные концерты российских исполнителей могут требовать серьезных вложений и быть убыточными, заявил НСН продюсер Евгений Финкельштейн.
Часто в стадионные шоу в Москве артисты вкладываются для создания или поддержания имиджа, в денежном выражении они могут быть убыточными, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Народный артист РФ Олег Газманов заявил, что артисту необходимо вложить от 100 млн рублей для проведения большого концерта в Москве. По его словам, для этого «нужно работать всю свою жизнь». При этом, по словам Газманова, на фоне проведения специальной военной операции для артистов появляются риски, когда «может случиться какой-то катаклизм, и люди не придут» на концерт.
«Если речь идет о большой концертной площадке, например, «Лужниках», то сумма вложений в шоу может выйти и больше 100 млн рублей. Все зависит от стоимости самой постановки и от артиста. Некоторые, такие как Егор Крид или Зиверт, вкладывают гораздо больше, потому что трепетно относятся к своим концертам. Но есть и такие артисты, которые просто зарабатывают деньги и не вкладываются в грандиозные шоу. В целом стадионные концерты требуют внушительных затрат именно на проведение масштабных шоу», - подтвердил Финкельштейн.
Продюсер отметил, что яркие шоу нужны исполнителю для имиджа, чаще всего на них не зарабатывают.
«Некоторые артисты на шоу в Москве денег не зарабатывают. Грандиозные концерты, которые делала Зиверт, убыточны. Такие артисты делают шоу для имиджа, будущего, для роста. Здесь все зависит от поставленной задачи. Артисты, трепетно относящиеся к своим поклонникам, вкладывают деньги в свое шоу. Я видел много мировых шоу и могу сказать, что стадионные шоу Крида, Зиверт, Билана, Мота - это совершенно другой масштаб и уровень. Они гораздо более интересны, чем концерты мировых звёзд, того же Канье Уэста», - полагает собеседник НСН.
Ранее Евгений Финкельштейн объяснил НСН плохой звук на концерте певца Xolidayboy (Иван Ржевский) на «ВТБ Арене».
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