В августе Тимофея Трибунцева также можно будет увидеть в детективе «Похищение». Онлайн-кинотеатр Okko представил первые серии зрителям еще в июле, на данный момент к просмотру доступно 5 серий.

Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнев («Оффлайн», «Жги!», «Без меня»). В центре сюжета семья известного дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха), которая живет размеренной жизнью. Но за красивым фасадом их загородного особняка скрываются мрачные семейные тайны. Однажды в семье Кречетовых происходит трагедия: во время прогулки исчезает пятилетний внук Гриша. Няня ребенка при этом получает травму головы и теряет память.

Раскрыть преступление предстоит герою Трибунцева, циничному следователю Всеволоду Косинскому. По ходу сюжета команда следователя вскрывает неприглядные тайны Кречетовых, а каждый из членов семьи становится подозреваемым в причастности к

Новые эпизоды выходят еженедельно по пятницам, премьера шестой серии намечена на 7 августа.