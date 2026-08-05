«Похищение» или «Нам кранты»: Какие сериалы смотреть в августе
Среди новых сериалов, которые онлайн-кинотеатры покажут в августе, детектив «Число Зверя» в духе «Фишера» и криминальная история «Нам кранты» с Макаром Хлебниковым в главной роли.
В августе зрителей онлайн-кинотеатров ждет немало криминальных историй. Среди проектов-новинок как классические детективы, так и комедии. К примеру, стриминги представят детектив «Похищение» и криминальную комедия «Нам кранты» с Тимофеем Трибунцевым. Помимо прочего стоит ждать продолжения сериала «Холод» с Любовью Аксеновой.
КРИМИНАЛ С ТРИБУНЦЕВЫМ
Еще 31 июля в онлайн-кинотеатре «КИОН» представили криминальную комедию «Нам кранты» о трех молодых друзьях. Однажды герои решают украсть несколько газовых баллонов из ПТУ, чтобы распилить ржавеющий башенный кран на заброшенной стройке и сдать его на цветные металлы. Однако на стройке проходит деловая встреча бандитов, и блестящая идея оборачивается падением крана на машину одного из местных криминальных авторитетов. Это приводит героев к череде неприятностей.
Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закир. Антагониста полицейского воплотил Дмитрий Журавлев. Также в проекте можно будет увидеть Тимофея Трибунцева, Дмитрия Журавлева, певицу Тосю Чайкину и не только. Режиссером выступил Александр Собичевский. Премьера проекта состоялась на фестивале «Пилот» в Иваново.
В августе Тимофея Трибунцева также можно будет увидеть в детективе «Похищение». Онлайн-кинотеатр Okko представил первые серии зрителям еще в июле, на данный момент к просмотру доступно 5 серий.
Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнев («Оффлайн», «Жги!», «Без меня»). В центре сюжета семья известного дирижера Марка Кречетова (Артур Ваха), которая живет размеренной жизнью. Но за красивым фасадом их загородного особняка скрываются мрачные семейные тайны. Однажды в семье Кречетовых происходит трагедия: во время прогулки исчезает пятилетний внук Гриша. Няня ребенка при этом получает травму головы и теряет память.
Раскрыть преступление предстоит герою Трибунцева, циничному следователю Всеволоду Косинскому. По ходу сюжета команда следователя вскрывает неприглядные тайны Кречетовых, а каждый из членов семьи становится подозреваемым в причастности к
Новые эпизоды выходят еженедельно по пятницам, премьера шестой серии намечена на 7 августа.
ДЕТЕКТИВНАЯ ЧЕРЕДА
Череду новинок заготовил на август и онлайн-кинотеатр Иви. С 3 августа зрителям представили комедийный сериал «Коп-звезда» с Никитой Панфиловым и Анастасией Красовской. Главный герой - харизматичный, язвительный опытный опер Кит. Его напарница — принципиальная и немного наивная новенькая. В каждом эпизоде героям предстоит столкнуться с новым вызовом в расследовании.
Помимо прочего 5 августа в онлайн-кинотеатре состоялась премьера детектива «Число Зверя». Действия в этом сериале разворачиваются в девяностые.
Главный герой, следователь Алексей Кирсанов получает «черную метку» от бандитов, и переводится в Ярославскую область, чтобы спастись. В то же время в одной из региональных деревень расстреливают семью, и выживает лишь восьмилетний мальчик. Кирсанов берется расследовать дело. Изучая документы, он понимает, что десять лет назад в этом районе произошло три точно таких же убийства.
Главную роль в этом сериале сыграл Дмитрий Паламарчук. Режиссером выступил Алексей Быстрицкий.
БОЛЬШЕ «ХОЛОДА»
В онлайн-кинотеатре Start тем временем выходят все новые серии сериала «Холод», главную роль в котором сыграла Любовь Аксенова. Ее героиня после страшной аварии теряет не только любимого мужа и шестилетняя дочь, но и свободу. Настоящие виновники ситуации на дороге – мажоры, потому они остаются безнаказанными. По ходу сюжета девушка оттачивает боевые навыки, оказывается на свободе и начинает мстить за гибель мужа и ребенка.
На данный момент на платформе вышло 3 серии, премьера следующего эпизода намечена на 6 августа.
Ранее сообщалось, что выход серий сериала «История его служанки», также представленный на Start, прерван до осени. Точной даты выхода новых эпизодов проекта с Миланой Бру и Матвеем Лыковым в главных ролях пока нет. Для просмотра доступно 30 серий, последняя из которых представили 4 августа, передает «Радиоточка НСН».
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