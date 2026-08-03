Пригожин упрекнул пиарщиков Дмитриенко в использовании политтехнологий

Для организации масштабного концерта в «Лужниках» команда молодого певца Ваня Дмитриенко применила специфические политические пиар-технологии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил продюсер Иосиф Пригожин, обративший внимание на искусственное раздувание скандала вокруг сценических декораций.

По словам продюсера, организаторы концерта Дмитриенко намеренно провоцировали Егора Крида, намекая на копирование стилистики средневекового замка на сцене. Продюсер отметил, что это старая схема, рассчитанная на публичную перепалку, однако Крид повел себя достойно и не стал вступать в конфликт.