Пригожин упрекнул пиарщиков Дмитриенко в использовании политтехнологий
Для организации масштабного концерта в «Лужниках» команда молодого певца Ваня Дмитриенко применила специфические политические пиар-технологии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил продюсер Иосиф Пригожин, обративший внимание на искусственное раздувание скандала вокруг сценических декораций.
По словам продюсера, организаторы концерта Дмитриенко намеренно провоцировали Егора Крида, намекая на копирование стилистики средневекового замка на сцене. Продюсер отметил, что это старая схема, рассчитанная на публичную перепалку, однако Крид повел себя достойно и не стал вступать в конфликт.
Пригожин подчеркнул, что претензии следует адресовать именно пиарщикам, которые ввели молодого исполнителя в заблуждение. Сам же Ваня Дмитриенко является по-настоящему талантливым артистом, а его нынешняя команда заслуживает уважения за веру в его потенциал и масштабную работу.
«Это первый большой концерт Дмитриенко, «Лужники» — это, безусловно, вызов для него, и амбиции — это очень важный инструмент в работе с артистами», – подчеркнул Пригожин.
Между тем Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов страны, собрав полный стадион «Лужники» своим сольным концертом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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