Хотя трудовое законодательство и правила авиационной отрасли строго регламентируют нормы труда и отдыха летного персонала, авиакомпании могут допускать нарушения, а несовершенная система оплаты труда вынуждает пилотов либо перерабатывать, либо увольняться, либо уезжать работать за рубеж, рассказал НСН председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Вступление в силу с 1 марта нового приказа Минтранса, изменяющего порядок расчета рабочего времени и времени отдыха авиационного персонала привело к переработкам, росту нагрузок и сокращению отдыха и заработка. Бортпроводники жалуются, что минимальный междусменный отдых в базовом аэропорту сократили до 12 часов. А из-за механизма «многобазовости» время, проведенное в аэропорту во время ожидания, эстафет и другие связанные с выполнением служебных обязанностей периоды, не учитывается как рабочее время.