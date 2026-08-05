СМИ: В клинике Хайдарова пациентов лечили маги и эзотерики
Супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши могла привлекать магов и эзотериков для решения рабочих и личных вопросов, включая взаимодействие с пациентами и влиятельными лицами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы уголовного дела.
Согласно изученной переписке, к оказанию помощи пациентам, в том числе скончавшемуся продюсеру Петру Гаврилову, допускались специалисты по магическим практикам, причем сами клиенты могли не знать об их участии.
Во время нахождения Гаврилова в медицинском учреждении Сильваши обращалась к гадалке для проведения очистительных мероприятий в помещениях и обсуждения методов лечения. После жалоб певицы Славы, Любови Успенской и их представителей на качество услуг супруга врача инициировала проведение дополнительных магических обрядов.
Обращение к эзотерическим практикам не ограничивалось медицинскими и внутриклиническими конфликтами. Сильваши использовала подобные методы для установления контактов с людьми, представляющими для нее интерес. В частности, в материалах фигурируют заказы на обряды приворота в отношении председателя Совета директоров АО Башкирская содовая компания Андрея Пилипенко с целью контроля его сексуальной энергии.
Между тем в Приморье женщина годами добивается выплат за испорченную пластикой грудь, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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