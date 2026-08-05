Угонщики автомобилей в Москве перешли на киберпреступления, при этом похищенные машины все чаще распродают по частям, заявил в интервью НСН руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что угоны автомобилей стали «экзотическим» преступлением в Москве – их количество с 2010 года сократилось в 47 раз. Кондрашов объяснил, в чем причины столь резкого снижения.