Россиян предупредили, какие машины выбирают автоугонщики
Новые машины китайских брендов крайне плохо защищены от угона, Lada держит «первенство» у похитителей, в «Мерседесы» с BMW, сказал в эфире НСН Андрей Кондрашов.
Угонщики автомобилей в Москве перешли на киберпреступления, при этом похищенные машины все чаще распродают по частям, заявил в интервью НСН руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что угоны автомобилей стали «экзотическим» преступлением в Москве – их количество с 2010 года сократилось в 47 раз. Кондрашов объяснил, в чем причины столь резкого снижения.
«Действительно, количество угонов падает не только в Москве, но и по всей стране. Связано это, в том числе, и с увеличением количества систем видеонаблюдения. В Москве, например, камер очень много и "мертвых зон" остается все меньше, буквально сантиметры. Помимо камер действует логическая система "Паутина", вычисляющая угнанные машины. Кроме того, преступность трансформировалась. Привычные уличные виды преступлений, такие как разбой, кражи, ограбления квартир, угоны, трансформировались в киберпреступления. Злоумышленникам гораздо легче заниматься мошенничеством по телефону. Это безопаснее, чем заниматься технически сложным угоном, а потом и сбытом автомобиля», - указал эксперт.
Он также указал, какие автомобили сегодня интересны похитителям и наиболее уязвимы.
«Рынок новых автомобилей насыщен китайскими брендами, которые после наших тестов и анализа показывают, как минимум, по 5-6 уязвимостей в каждой модели марки. Все эти машины защищены крайне плохо. Уязвимыми для угона остаются не обязательно дорогие, но и бюджетные модели. Все зависит от спроса на агрегатные детали автомобиля. В зоне риска по-прежнему остаются отечественные машины, несмотря на их дешевизну. "Лады" занимают первое место по угонам. Также фигурируют Kia, Hyundai, Mercedes, BMW и уже начали появляться Chery, существует потребность в запчастях на эти автомобили. Многие автомобили среднего класса угоняются ради последующего сбыта на запчасти. Это для злоумышленников менее рискованно, чем заниматься его переправкой за пределы страны либо хранением, перебивкой агрегатных деталей и подделкой документов. Автомобиль разбирается и легко распродается на "Авито" по запчастям», - заключил собеседник НСН.
Автоэксперт Андрей Ломанов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские автомобили делаются с относительно простыми двигателями, поэтому их владельцы не заметят возможного изменения качества бензина на АЗС.
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